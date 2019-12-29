الحكومة السودانية تؤجل رفع الدعم عن الوقود

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح: إن بلاده تعتزم تجميد قرار رفع الدعم عن الوقود في موازنة 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في آذار/مارس.



أضاف صالح، وفق وكالة (رويترز) للأنباء: "اجتمع رئيس الوزراء ووزير المالية وعدد من الوزراء مع ممثلين لقوى الحرية والتغيير واتفق الطرفان على تجميد قرار رفع الدعم في موازنة 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في آذار/مارس المقبل".



وأضاف صالح: "على ضوء مقررات هذا المؤتمر تتقرر السياسات الاقتصادية للبلاد ومن ضمنها السياسات بخصوص دعم السلع".



وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إنه "لن يهدأ بال للحكومة حتى تحقق سبل الحياة الكريمة لشعب يستحق أن يعيش بكرامة"، متابعاً: "نؤكد عزمنا على وضع حد لأزمات الوقود والخبز وأزمة السيولة، من خلال تنفيذ البرامج والخطط التي تعاهدنا عليها".



وأضاف حمدوك الموازنة تركز على محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال زيادة حصة قطاعي التعليم والصحة، والدعم الموجه للقطاعين.



وتابع رئيس الوزراء السوداني: "سنلاحق المتورطين في جرائم القتل والحرب والإبادة ونؤمن بأنها جرائم لا تسقط بالتقادم"، متابعا "نؤكد أننا لن نتهاون في اتخاذ القرارات الحاسمة وتطبيقها بصرامة لمكافحة الفساد".



من جانبه، قال ممثل قوى الحرية والتغيير القيادي إسماعيل تاج الدين إن مخصصات الخدمات الصحية والتعليمية ستمثل ثلاثة أرباع الموازنة الجديدة للبلاد للعام 2020.