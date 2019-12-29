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دولي

مدعية الجنائية الدولية ترد على اتهامات إسرائيلية

مدعية الجنائية الدولية ترد على اتهامات إسرائيلية
مدعية الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي فاتو بنسودا، عن رفضها للمزاعم الإسرائيلية بأنها منحازة لصالح الفلسطينيين، وذلك في أعقاب قرارها فتح تحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وقالت بنسودا، خلال مقابلة مع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن "المحكمة الجنائية الدولية تعمل وفق مبدأ المسؤولية الشخصية عن الجرائم، ولا تتعامل مع النزاعات بين الدول، ولن أجعل تفاصيل التحقيق علنية".

وأشارت بنسودا إلى أنه "لم يفتح التحقيق بعد"، متوقعا أن "يبت القضاة في الأمر خلال 120 يوماً؛ لكن يمكنهم اتخاذ قرار بشأن فترة زمنية أقصر أو أطول".

ولفتت إلى أنها "أوصت بأن يأمر القضاة بالسماح بتقديم الحجج من الأطراف المعنية"، منوهةً إلى أنه "في هذه المرحلة لم توجه أي تهم ضد أي إسرائيلي أو فلسطيني، ولم يتم فتح التحقيق بعد".

ورفضت بنسودا الاتهامات الإسرائيلية بأنها استسلمت لضغوط من المسؤولين المناهضين لإسرائيل، قائلة إن "هذا خطأ، فأنا أعمال بأقصى قدر من الاستقلال والموضوعية والإنصاف والصدق"، مضيفة أن "أي محاولة لإثبات أو تأكيد العكس، هي ببساطة مضللة ولا أساس لها، ومخالفة للواقع".

وتابعت: "هذه محاولة لتشتيت انتباه معظم الناس، ولن تؤدي إلى تغيير الحقيقة البسيطة المتمثلة في قيامي بعملي باحترام واستقلالية وموضوعية"، لافتة إلى أن "هناك اتصال منتظم بالسلطات الفلسطينية والإسرائيلية وممثليهم خلال الفحص الأولي للوضع في فلسطين".

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