الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في العيسوية طالت 12 مواطنًا

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية بمدينة القدس، طالت 12 مواطنا، بينهم ثلاثة أشقاء.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في البلدة، وفتشتها، واعتقلت كلا من: سامي ومراد وسامر أنور عبيد، وفادي علي عليان، وناصر علي محمود، وزكريا عليان، وكايد محمود، ومروان داري، ويوسف محمد درويش، وإسماعيل يوسف محيسن، وأكرم فادي علي مصطفى، ومحمد الصفدي.