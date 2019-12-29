حماس ترفض شرطاً إسرائيلياً للضفة مقابل تهدئة شاملة بغزة

قالت قناة (كان) الإسرائيلية: إن حركة حماس رفضت الموافقة على وقف العمليات من الضفة الغربية من خلال تهدئة شاملة مع إسرائيل.





وأوضحت القناة، أن جهات أجنبية سألت مؤخراً قيادة الحركة إذا كان هناك فرصة لأن توافق الحركة على مثل هذا الاقتراح وكان الرد بالرفض المطلق.



وفي السياق، قالت عائلة الجندي الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة، هدار جوليدن: "تعهد نتنياهو علناً وشخصياً بأن التهدئة لن تكون دون عودة الجنود الأسرى من غزة"، مشيرةً إلى أن الهدوء المزيف الذي يروج له الكابينت، هو بيع لقيم الجيش الإسرائيلي وإسرائيل، وفق تعبير العائلة.





من ناحيتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية: "إن الشاباك الإسرائيلي عارض مقترح إدخال عمال فلسطينيين من قطاع غزة للعمل في الداخل".





رام الله - دنيا الوطن