اليوم.. وزير الجيش الإسرائيلي يطلب تجميد 150 مليون شيكل من ضرائب السلطة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إنه من المقرر أن يطلب وزير الجيش نفتالي بينت من أعضاء المجلس الوزاري المصغر، المصادقة على تجميد مبلغ إضافي قدره 150 مليون شيكل من أموال المقاصة (عائدات الضرائب) الفلسطينية، بدلا عن مخصصات أسر الشهداء والأسرى.



وكانت إسرائيل قد اقتطعت العام الماضي نحو نصف مليار شيكل من الأموال الفلسطينية.



وبدورها، قالت وكالة (وفا) الفلسطينية: إن هذه الإجراءات تأتي في إطار السياسة الإسرائيلية الرامية لحصار الرئيس محمود عباس؛ بسبب مواقفه من صفقة العصر ومحكمة الجنايات وغيرها.