شاهد: عملية طعن قرب "كنيس" يهودي بمدينة نيويورك بأمريكا

قالت وكالة (رويترز) للأنباء: إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن صباح اليوم الأحد في منزل قريب من معبد بمدينة مونسي بنيويورك بالولايات المتحدة.



ونقلت الوكالة، عن ستيف ليبرمان مراسل جورنال نيوز في مقاطعة روكلاند إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن قبيل الساعة العاشرة مساء قرب معبد في فورشاي رود في مونسي.





وقال ليبرمان إن الشرطة المحلية قامت بتمشيط المنطقة، بينما أفاد شهود عيان، أن عدة أشخاص أصيبوا في هجوم رجل مجهول بسكين قرب الكنيس.













ولم يتضح ما إذا كان أحد قد قتل. ولم تعلق إدارة شرطة رامابو بشكل فوري على الوضع.

رام الله - دنيا الوطن