(معاريف): تنقيط الصواريخ كفيل بزعزعة التهدئة في غزة

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن استمرار تنقيط الصواريخ من قطاع غزة بين حين وآخر باتجاه المستوطنات في غلاف غزة كفيل بزعزعة الترويج للتهدئة بين حماس واسرائيل.



وأوضحت الصحيفة، أن ذلك سيعيد غزة من جديد لتسطير على المشهد الإسرائيلي والإقليمي كاملاً، وأن حركة حماس في غزة ستبقى مسيطرة على المشهد السياسي والعسكري أمام إسرائيل، الأمر الذي يدفع الجيش لإنجاز التسوية مع الحركة.





واستدركت الصحيفة: "لكن رغم وجود نوايا مشتركة من الجانبين للتوصل إليها، لكننا سنبقى على مواعيد جديدة لجولات أخرى من المواجهات العسكرية".



وأضافت الصحيفة: "المستوى السياسي الإسرائيلي يدعم توجهات الجيش في هذه المرحلة لإنجاز التسوية مع حماس، بعد عدة جولات عسكرية غير ناجحة في غزة من وجهة نظر إسرائيل، مع أن المواجهة الأخيرة المسماة "الحزام الأسود" كانت الأكثر نجاحا، رغم أن هذا النجاح تحيط به كثير من الشكوك؛ لأن حماس لم تأخذ نصيبها في هذه المواجهة".



وأشارت إلى أن "المعطيات الميدانية في غزة تقرب من فرص إنجاز تسوية مع حماس في هذه المرحلة، لأن الحركة معنية بتحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية في القطاع، على الأقل قبيل أي مواجهة عسكرية جديدة، وفي حين أن السنة القادمة ستزداد فيها التوترات الأمنية على الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، فلم يكن مفاجئا أو غريبا أن يدفع الجيش بالتسوية في الجبهة الجنوبية إلى الأمام مع حماس في غزة".



رام الله - دنيا الوطن