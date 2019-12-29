بعد 24 ساعة على إطلاقه.. طالع النتائج الأولية لاستفتاء "دنيا الوطن"





ويأتي في الترتيب الرابع النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي 6.8% ثم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي 5.6%، ثم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بنسبة 5.1.





يذكر أن "دنيا الوطن" أطلقت استفتائها السنوي أمس السبت، حيث يثم اختيار شخصية العام وفق تصويت الجمهور من بين أكثر من خمسين شخصية سياسية وإعلامية ورياضية وأدبية وفنية





رام الله - دنيا الوطنأظهرت النتائج الأولية لاستفتاء "دنيا الوطن" السنوي بحلته الجديدة حول شخصية العام، تصدر جيش الهبد الإلكتروني قائمة شخصية العامة بنسبة 9.3%، يليهم الرئيس محمود عباس بنسبة 8.4، يليه رئيس الوزراء محمد اشتية بنسبة 7.2%.