الرئيس يعزي بضحايا التفجير في مقديشو

وأكد الرئيس، وقوفه والشعب الفلسطيني إلى جانب الصومال شعبا وحكومة، في وجه "الإرهاب" المنظم الذي يسعى إلى تدمير البلاد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأعرب الرئيس عن إدانته ورفضه لهذه الأعمال التي تتنافى مع كل القيم والأعراف والشرائع والأخلاق الانسانية، مؤكدا التضامن التام مع الصومال في مواجهة هذا الارهاب الذي لا دين ولا أخلاق له.



