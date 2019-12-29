الرئيس يعزي بضحايا التفجير في مقديشو
رام الله - دنيا الوطن
قدم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، تعازيه، بضحايا تفجير السيارة المفخخة، الذي وقع أمس السبت، في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عنه مقتل 78 شخصاً.
قدم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، تعازيه، بضحايا تفجير السيارة المفخخة، الذي وقع أمس السبت، في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عنه مقتل 78 شخصاً.
وأكد الرئيس، وقوفه والشعب الفلسطيني إلى جانب الصومال شعبا وحكومة، في وجه "الإرهاب" المنظم الذي يسعى إلى تدمير البلاد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأعرب الرئيس عن إدانته ورفضه لهذه الأعمال التي تتنافى مع كل القيم والأعراف والشرائع والأخلاق الانسانية، مؤكدا التضامن التام مع الصومال في مواجهة هذا الارهاب الذي لا دين ولا أخلاق له.
وأعرب الرئيس عن إدانته ورفضه لهذه الأعمال التي تتنافى مع كل القيم والأعراف والشرائع والأخلاق الانسانية، مؤكدا التضامن التام مع الصومال في مواجهة هذا الارهاب الذي لا دين ولا أخلاق له.
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