ماذا سيناقش اجتماع (كابينت) اليوم الأحد؟





كما سيتم مناقشة زيادة عدد تصاريح التجار، وبحث إمكانية السماح لإدخال عمال فلسطينيين من قطاع غزة للعمل في الداخل الفلسطيني.





وأشارت القناة، إلى أن حركة حماس في المقابل، ستوقف مسيرات العودة الأسبوعية على حدود غزة، بشكل تدريجي.





في سياق آخر، من المقرر أيضا أن يناقش (كابينت)، مقترح وزير الجيش نفتالي بينيت والذي يطالب بتجميد مبلغ 150 مليون شيكل من عائدات ضرائب السلطة، لأنها تذهب إلى عائلات الشهداء والأسرى.





وبحسب القناة، أرسلت حماس عبر مصر رسائل أكدت فيها أن الفرصة سانحة لاتفاق، وأن هناك فرصة نادرة من أجل تغيير استراتيجي في العلاقات بشأن الوضع بغزة.

وبحسب القناة، سيناقش (كابينت)، ملف التهدئة مع حماس، وسيشمل ذلك توسيع مساحة الصيد، وادخال مزيد من التسهيلات الاقتصادية ومعدات للمستشفيات وتعزيز خطة مشروع خط أنابيب الغاز لمحطة كهرباء غزة.