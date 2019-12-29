دعوات في هولندا لطرد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

طالب زعيم الحزب اليميني في هولندا، غيرث فيلدرز، إلى ترحيل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا من مدينة لاهاي.



ووفق ما نقلت القناة (7) الإسرائيلية، فقد دعا فيلدرز، أمس السبت، إلى اعتبار بنسودا شخصية غير مرغوب فيها وطردها من هولندا بعد اعتزامها التحقيق مع إسرائيل في جرائم حرب ضد الفلسطينيين.



وقال: "إن المحكمة الدولية ليس لديها سلطة وهي منحازة وموالية للفلسطينيين".