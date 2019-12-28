قوات الاحتلال تقتحم خيمةً لاستقبال أسير محرر في سلوان

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خيمةً أعدت لاستقبال الأسير علي خليل العباسي (20 عاما) في بلدة سلوان جنوب القدس، الذي من المقرر الإفراج عنه غدا الأحد.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت خيمة نصبت في حي عين اللوزة من سلوان لاستقبال الأسير العباسي وشرعت بتصويرها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ومن المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الاسرائيلي غدا الأحد عن الأسير العباسي من سجن (النقب) الصحراوي بعد أن أمضى في الاعتقال سنتين ونصف.