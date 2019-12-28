الأحمد: تجاهل إسرائيل طلب مشاركة سكان القدس بالانتخابات "لا يحمل جديداً"

انتخابات فلسطينية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح، والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، اليوم السبت: إن قرار إسرائيل "تجاهل" الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس، "لا يحمل جديدا".



واعتبر في تصريح مقتضب لوكالة أنباء (الأناضول)، أنه من المبكر الحديث عن خطوات فلسطينية للرد على القرار.



يأتي ذلك تعليقا على ما نشرته صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، بأن إسرائيل قررت "تجاهل طلب السلطة الفلسطينية بشأن السماح للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات".



وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أكد أنه لا انتخابات دون القدس، وأن إصدار مرسوم رئاسي قبل التأكد من إمكانية إجراء الانتخابات في العاصمة، سيؤدي في النهاية إلى إلغاء المرسوم، حال منعت إسرائيل إجراءها وهو أمر كارثي.



وأشار عريقات إلى أن الجهود متواصلة مع المجتمع الدولي، لضمان إجراء الانتخابات في القدس، كاشفاً أن عدداً من الدول الأوروبية، رفضت إصدار ورقة ضمان بعدم عرقلة إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس.



وفي 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه "جرى تقديم طلب رسمي من إسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية، بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية، ترشحاً وانتخاباً".



وقبل قرابة عشرة أيام، قال الرئيس محمود عباس، إنه لن يقبل بإجراء انتخابات رئاسية ولا تشريعية فلسطينية دون أن تسمح إسرائيل للمقدسيين بالتصويت في قلب القدس وليس بضواحيها.