شاهد: الصالح يعلن عن ترفيع مجلس بيت اكسا إلى بلدية

رام الله - دنيا الوطنزار وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، بلدتي بيت سوريك وبيت اكسا شمال غرب العاصمة القدس، واطلع على احتياجات البلدين من المشاريع التطويرية والتنموية، ومعاناتهم اليومية من الممارسات الاحتلالية والاستيطانية.وشملت الزيارة الميدانية التي قام بها اليوم السبت، ورافقه فيها وكيل الوزارة أحمد غنيم وطواقم الوزارة والمديرية في محافظة القدس، على جولة ميدانية في شوارع البلدتين وزيارة للمؤسسات فيها ولقاء مع رؤساء وأعضاء المجالس وعدد من الأهالي والفعاليات، إضافة الى اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة، وزيارة لدائرة المياه والصرف الصحي للمنطقة.وأكد الصالح خلال جولته على مواصلة دعم القدس وريفها وذلك من أولويات الوزارة والحكومة، رغم كل الممارسات الإسرائيلية ومضايقاتهم للمواطنين، لتعزيز صمودهم وبقائهم على ارضهم، وأضاف ان الوزارة خصصت برامج خاصة للقدس وبلداتها.وأعلن الصالح عن مباشرة البدء في الإجراءات لترفيع مجلس بيت اكسا لمجلس بلدي، وسيتم اتخاذ القرار مباشرة بذلك.واستمع الصالح والوفد المرافق لرؤساء المجالس والاهالي، واستعراضهم لأبرز الاحتياجات من المشاريع خاصة مشاريع تطوير البنية التحتية، والقضايا التي تؤرقهم في القيام بأعمالهم والتحديات التي يواجهونها.كما زار الصالح رئيس بلدية القبيبة حسنين حمودة واطمئن عليه، بعد تعرضه لاعتداء من قبل خارجين على القانون اثناء تأديته لعمله، واستنكر بشدة هذا الاعتداء الاثم، مطالبا الأجهزة الأمنية على ملاحقة المعتدين وتطبيق احكام القانون عليهم.