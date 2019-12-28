أول تعليق من حماس على أنباء تجدد مباحثات التهدئة مع إسرائيل

المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف في لقاء سابق مع هنية

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رام الله - دنيا الوطن

نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سهيل الهندي جملة وتفصيلاً أي حديث عن تهدئة مع إسرائيل.



وقال الهندي في تصريحات لقناة (الميادين): إنه "لا صحة لما نشره الإعلام الإسرائيلي حول تسهيلات إسرائيلية لغزة مقابل وقف حماس إطلاق القذائف".



وكشف تقرير إسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ستبحث البنود الأساسية لـ"التهدئة" في قطاع غزة، بوساطة مصرية.



ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية، أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، سوف يعرض على وزراء الحكومة، يوم الأحد، "البنود الأساسية للتسوية" في القطاع، التي توصل إليها من خلال مباحثات غير مباشرة مع حركة حماس بوساطة مصرية.



وقالت المراسلة السياسية للقناة، دانا فايس، إن إسرائيل ستتعهد في الاتفاق، بتقديم تسهيلات مدنية لسكان القطاع، منها زيادة التصاريح الممنوحة للتجار للخروج من القطاع عبر المعابر مع إسرائيل بشكل تدريجي، وزيادة مساحة الصيد في البحر، ودفع مشروع مد أنبوب غاز في القطاع، وزيادة إدخال المعدات لمستشفيات القطاع.



ولفتت إلى أن جهاز الأمن العام (شاباك) يعارض إدخال عمال من القطاع للعمل في المستوطنات المحيطة.



وبحسب القناة، ستتعهد (حماس) في المقابل، بمنع إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع، والتقليص التدريجي لمسيرة العودة الأسبوعية عند السياج الحدودي، وصولاً إلى إلغاء المسيرات نهائيًا.