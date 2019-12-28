شؤون فلسطينية

أول تعليق من حماس على أنباء تجدد مباحثات التهدئة مع إسرائيل

أول تعليق من حماس على أنباء تجدد مباحثات التهدئة مع إسرائيل
المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف في لقاء سابق مع هنية
رام الله - دنيا الوطن
نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سهيل الهندي جملة وتفصيلاً أي حديث عن تهدئة مع إسرائيل.

وقال الهندي في تصريحات لقناة (الميادين): إنه "لا صحة لما نشره الإعلام الإسرائيلي حول تسهيلات إسرائيلية لغزة مقابل وقف حماس إطلاق القذائف".

وكشف تقرير إسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ستبحث البنود الأساسية لـ"التهدئة" في قطاع غزة، بوساطة مصرية.

ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية، أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، سوف يعرض على وزراء الحكومة، يوم الأحد، "البنود الأساسية للتسوية" في القطاع، التي توصل إليها من خلال مباحثات غير مباشرة مع حركة حماس بوساطة مصرية.

وقالت المراسلة السياسية للقناة، دانا فايس، إن إسرائيل ستتعهد في الاتفاق، بتقديم تسهيلات مدنية لسكان القطاع، منها زيادة التصاريح الممنوحة للتجار للخروج من القطاع عبر المعابر مع إسرائيل بشكل تدريجي، وزيادة مساحة الصيد في البحر، ودفع مشروع مد أنبوب غاز في القطاع، وزيادة إدخال المعدات لمستشفيات القطاع.

ولفتت إلى أن جهاز الأمن العام (شاباك) يعارض إدخال عمال من القطاع للعمل في المستوطنات المحيطة.

وبحسب القناة، ستتعهد (حماس) في المقابل، بمنع إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع، والتقليص التدريجي لمسيرة العودة الأسبوعية عند السياج الحدودي، وصولاً إلى إلغاء المسيرات نهائيًا.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تقتحم خيمةً لاستقبال أسير محرر في سلوان

قوات الاحتلال تقتحم خيمةً لاستقبال أسير محرر في سلوان

أبو بكر: الموقف الرّسمي ملتزم بدعم عائلات الأسرى والشّهداء

أبو بكر: الموقف الرّسمي ملتزم بدعم عائلات الأسرى والشّهداء

الأحمد: تجاهل إسرائيل طلب مشاركة سكان القدس بالانتخابات &#34;لا يحمل جديداً&#34;

الأحمد: تجاهل إسرائيل طلب مشاركة سكان القدس بالانتخابات "لا يحمل جديداً"

شاهد: الصالح يعلن عن ترفيع مجلس بيت اكسا إلى بلدية

شاهد: الصالح يعلن عن ترفيع مجلس بيت اكسا إلى بلدية

تقرير إسرائيلي: حكومة نتنياهو ستبحث الأحد البنود الأساسية لـ&#34;التهدئة&#34; بقطاع غزة

تقرير إسرائيلي: حكومة نتنياهو ستبحث الأحد البنود الأساسية لـ"التهدئة" بقطاع غزة

الحسيني: قرار الاحتلال بمنع مشاركة المقدسيين في الانتخابات بلطجة وغير قانوني

الحسيني: قرار الاحتلال بمنع مشاركة المقدسيين في الانتخابات بلطجة وغير قانوني

حزب الشعب: توجيهات بينيت تأتي انسجاماً مع سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري

حزب الشعب: توجيهات بينيت تأتي انسجاماً مع سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري

(كابينت) يصوت غداً على اقتطاع 149 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية

(كابينت) يصوت غداً على اقتطاع 149 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم خيمةً لاستقبال أسير محرر في سلوان

قوات الاحتلال تقتحم خيمةً لاستقبال أسير محرر في سلوان

شاهد: الصالح يعلن عن ترفيع مجلس بيت اكسا إلى بلدية

شاهد: الصالح يعلن عن ترفيع مجلس بيت اكسا إلى بلدية

الحسيني: قرار الاحتلال بمنع مشاركة المقدسيين في الانتخابات بلطجة وغير قانوني

الحسيني: قرار الاحتلال بمنع مشاركة المقدسيين في الانتخابات بلطجة وغير قانوني

حزب الشعب: توجيهات بينيت تأتي انسجاماً مع سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري

حزب الشعب: توجيهات بينيت تأتي انسجاماً مع سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري

الجهاد: لن نشارك بالانتخابات وهي وصفة لتكريس الانقسام لتحقيق رغبة العدو بتحقيق الإنفصال

الجهاد: لن نشارك بالانتخابات وهي وصفة لتكريس الانقسام لتحقيق رغبة العدو بتحقيق الإنفصال

الشرطة تقبض على 40 مطلوباً صادراً بحقهم 75 مذكرة قضائية بالخليل

الشرطة تقبض على 40 مطلوباً صادراً بحقهم 75 مذكرة قضائية بالخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بعد الاعتداء عليهم في العيسوية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بعد الاعتداء عليهم في العيسوية

الخضري يُوجه رسالة للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في غزة

الخضري يُوجه رسالة للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في غزة

منوعات

منة عرفة تثير الجدل بفيديو المساج

منة عرفة تثير الجدل بفيديو المساج

أول ظهور لابنة الإعلامية منى عراقي الفنانة الخليجية الشابة

أول ظهور لابنة الإعلامية منى عراقي الفنانة الخليجية الشابة

مغني راب أمريكي يقف فوق سيارته ويلقي الأموال على الفقراء

مغني راب أمريكي يقف فوق سيارته ويلقي الأموال على الفقراء

فجر السعيد تمر بأزمة صحية جديدة بعدما حدث لها في الأستديو

فجر السعيد تمر بأزمة صحية جديدة بعدما حدث لها في الأستديو

شاهد: أولاد عاصي الحلاني يرقصون في المنزل بملابس النوم

شاهد: أولاد عاصي الحلاني يرقصون في المنزل بملابس النوم

معجب يوقف حفل ناصيف زيتون.. شاهدوا كيف نبّه الأمن وردة فعله

معجب يوقف حفل ناصيف زيتون.. شاهدوا كيف نبّه الأمن وردة فعله

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابي.. وسر الرسالة الغامضة التي تركها لابنه

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابي.. وسر الرسالة الغامضة التي تركها لابنه

الشرطة المغربية تحقق مع دنيا بطمة 12 ساعة وتمنعها من السفر

الشرطة المغربية تحقق مع دنيا بطمة 12 ساعة وتمنعها من السفر

العثور على شقيقة الراحل جورج مايكل ميتة بنفس يوم وفاته

العثور على شقيقة الراحل جورج مايكل ميتة بنفس يوم وفاته

لقاء سويدان تعلن اعتزالها التمثيل والغناء

لقاء سويدان تعلن اعتزالها التمثيل والغناء

عربي

السيسي يدعو لتسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع وضع حد &#34;للتدخلات الخارجية&#34;

السيسي يدعو لتسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع وضع حد "للتدخلات الخارجية"

الجيش الأردني يَشتبك مع مجموعة حاولت تهريب كمية كبيرة من المخدرات

الجيش الأردني يَشتبك مع مجموعة حاولت تهريب كمية كبيرة من المخدرات

مصرع 21 شخصاً في حادث سير بمحافظة بورسعيد بمصر

مصرع 21 شخصاً في حادث سير بمحافظة بورسعيد بمصر

تكليف عبد العزيز جراد بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة

تكليف عبد العزيز جراد بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة