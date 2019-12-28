شؤون فلسطينية

تقرير إسرائيلي: حكومة نتنياهو ستبحث الأحد البنود الأساسية لـ"التهدئة" بقطاع غزة

تقرير إسرائيلي: حكومة نتنياهو ستبحث الأحد البنود الأساسية لـ"التهدئة" بقطاع غزة
حدود بين غزة وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
كشف تقرير إسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ستبحث البنود الأساسية لـ"التهدئة" في قطاع غزة، بوساطة مصرية.

ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية، أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، سوف يعرض على وزراء الحكومة، غدًا الأحد، "البنود الأساسية للتسوية" في القطاع، التي توصل إليها من خلال مباحثات غير مباشرة مع حركة حماس بوساطة مصرية.

وذكرت القناة الإسرائيلية، أن المباحثات تجري بوتيرة عالية بعد نقل رسائل من حماس عبر مصر لإسرائيل، في أعقاب اغتيال القيادي العسكري في الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، وزعمت أن ذلك خلق فرصة لإحداث تحول استراتيجي في العلاقات، على حد تعبير القناة، وفق ما نقل موقع (عرب 48).

وقالت المراسلة السياسية للقناة، دانا فايس، إن إسرائيل ستتعهد في الاتفاق، بتقديم تسهيلات مدنية لسكان القطاع، منها زيادة التصاريح الممنوحة للتجار للخروج من القطاع عبر المعابر مع إسرائيل بشكل تدريجي، وزيادة مساحة الصيد في البحر، ودفع مشروع مد أنبوب غاز في القطاع، وزيادة إدخال المعدات لمستشفيات القطاع.

ولفتت إلى أن جهاز الأمن العام (شاباك) يعارض إدخال عمال من القطاع للعمل في المستوطنات المحيطة.

وبحسب القناة، ستتعهد (حماس) في المقابل، بمنع إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع، والتقليص التدريجي لمسيرة العودة الأسبوعية عند السياج الحدودي، وصولاً إلى إلغاء المسيرات نهائيًا.

أخبار ذات صلة

الحسيني: قرار الاحتلال بمنع مشاركة المقدسيين في الانتخابات بلطجة وغير قانوني

الحسيني: قرار الاحتلال بمنع مشاركة المقدسيين في الانتخابات بلطجة وغير قانوني

حزب الشعب: توجيهات بينيت تأتي انسجاماً مع سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري

حزب الشعب: توجيهات بينيت تأتي انسجاماً مع سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري

(كابينت) يصوت غداً على اقتطاع 149 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية

(كابينت) يصوت غداً على اقتطاع 149 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية

الأمم المتحدة: الاحتلال هدم 617 مبنى وشرد 898 مواطناً عام 2019

الأمم المتحدة: الاحتلال هدم 617 مبنى وشرد 898 مواطناً عام 2019

الجهاد: لن نشارك بالانتخابات وهي وصفة لتكريس الانقسام لتحقيق رغبة العدو بتحقيق الإنفصال

الجهاد: لن نشارك بالانتخابات وهي وصفة لتكريس الانقسام لتحقيق رغبة العدو بتحقيق الإنفصال

يديعوت: إسرائيل تُقرر تجاهل طلب أبو مازن بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

يديعوت: إسرائيل تُقرر تجاهل طلب أبو مازن بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

الشرطة تقبض على 40 مطلوباً صادراً بحقهم 75 مذكرة قضائية بالخليل

الشرطة تقبض على 40 مطلوباً صادراً بحقهم 75 مذكرة قضائية بالخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بعد الاعتداء عليهم في العيسوية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بعد الاعتداء عليهم في العيسوية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الحسيني: قرار الاحتلال بمنع مشاركة المقدسيين في الانتخابات بلطجة وغير قانوني

الحسيني: قرار الاحتلال بمنع مشاركة المقدسيين في الانتخابات بلطجة وغير قانوني

حزب الشعب: توجيهات بينيت تأتي انسجاماً مع سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري

حزب الشعب: توجيهات بينيت تأتي انسجاماً مع سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري

الشرطة تقبض على 40 مطلوباً صادراً بحقهم 75 مذكرة قضائية بالخليل

الشرطة تقبض على 40 مطلوباً صادراً بحقهم 75 مذكرة قضائية بالخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بعد الاعتداء عليهم في العيسوية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بعد الاعتداء عليهم في العيسوية

الخضري يُوجه رسالة للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في غزة

الخضري يُوجه رسالة للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في غزة

اتفاق فلسطيني إسرائيلي على جدولة ديون شركة كهرباء القدس

اتفاق فلسطيني إسرائيلي على جدولة ديون شركة كهرباء القدس

أرملة بلا مُعيل تُوجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس

أرملة بلا مُعيل تُوجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس

الحرازين تفوز بالمركز الأول لمسابقة أفضل شخصية علمية وتدريبية لعام 2019

الحرازين تفوز بالمركز الأول لمسابقة أفضل شخصية علمية وتدريبية لعام 2019

منوعات

منة عرفة تثير الجدل بفيديو المساج

منة عرفة تثير الجدل بفيديو المساج

أول ظهور لابنة الإعلامية منى عراقي الفنانة الخليجية الشابة

أول ظهور لابنة الإعلامية منى عراقي الفنانة الخليجية الشابة

مغني راب أمريكي يقف فوق سيارته ويلقي الأموال على الفقراء

مغني راب أمريكي يقف فوق سيارته ويلقي الأموال على الفقراء

فجر السعيد تمر بأزمة صحية جديدة بعدما حدث لها في الأستديو

فجر السعيد تمر بأزمة صحية جديدة بعدما حدث لها في الأستديو

شاهد: أولاد عاصي الحلاني يرقصون في المنزل بملابس النوم

شاهد: أولاد عاصي الحلاني يرقصون في المنزل بملابس النوم

معجب يوقف حفل ناصيف زيتون.. شاهدوا كيف نبّه الأمن وردة فعله

معجب يوقف حفل ناصيف زيتون.. شاهدوا كيف نبّه الأمن وردة فعله

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابي.. وسر الرسالة الغامضة التي تركها لابنه

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابي.. وسر الرسالة الغامضة التي تركها لابنه

الشرطة المغربية تحقق مع دنيا بطمة 12 ساعة وتمنعها من السفر

الشرطة المغربية تحقق مع دنيا بطمة 12 ساعة وتمنعها من السفر

العثور على شقيقة الراحل جورج مايكل ميتة بنفس يوم وفاته

العثور على شقيقة الراحل جورج مايكل ميتة بنفس يوم وفاته

لقاء سويدان تعلن اعتزالها التمثيل والغناء

لقاء سويدان تعلن اعتزالها التمثيل والغناء

عربي

السيسي يدعو لتسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع وضع حد &#34;للتدخلات الخارجية&#34;

السيسي يدعو لتسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع وضع حد "للتدخلات الخارجية"

الجيش الأردني يَشتبك مع مجموعة حاولت تهريب كمية كبيرة من المخدرات

الجيش الأردني يَشتبك مع مجموعة حاولت تهريب كمية كبيرة من المخدرات

تكليف عبد العزيز جراد بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة

تكليف عبد العزيز جراد بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة

مقتل 78 شخصا في تفجير سيارة مفخخة في مقديشو

مقتل 78 شخصا في تفجير سيارة مفخخة في مقديشو