تقرير إسرائيلي: حكومة نتنياهو ستبحث الأحد البنود الأساسية لـ"التهدئة" بقطاع غزة

حدود بين غزة وإسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

كشف تقرير إسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ستبحث البنود الأساسية لـ"التهدئة" في قطاع غزة، بوساطة مصرية.



ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية، أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، سوف يعرض على وزراء الحكومة، غدًا الأحد، "البنود الأساسية للتسوية" في القطاع، التي توصل إليها من خلال مباحثات غير مباشرة مع حركة حماس بوساطة مصرية.



وذكرت القناة الإسرائيلية، أن المباحثات تجري بوتيرة عالية بعد نقل رسائل من حماس عبر مصر لإسرائيل، في أعقاب اغتيال القيادي العسكري في الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، وزعمت أن ذلك خلق فرصة لإحداث تحول استراتيجي في العلاقات، على حد تعبير القناة، وفق ما نقل موقع (عرب 48).



وقالت المراسلة السياسية للقناة، دانا فايس، إن إسرائيل ستتعهد في الاتفاق، بتقديم تسهيلات مدنية لسكان القطاع، منها زيادة التصاريح الممنوحة للتجار للخروج من القطاع عبر المعابر مع إسرائيل بشكل تدريجي، وزيادة مساحة الصيد في البحر، ودفع مشروع مد أنبوب غاز في القطاع، وزيادة إدخال المعدات لمستشفيات القطاع.



ولفتت إلى أن جهاز الأمن العام (شاباك) يعارض إدخال عمال من القطاع للعمل في المستوطنات المحيطة.



وبحسب القناة، ستتعهد (حماس) في المقابل، بمنع إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع، والتقليص التدريجي لمسيرة العودة الأسبوعية عند السياج الحدودي، وصولاً إلى إلغاء المسيرات نهائيًا.