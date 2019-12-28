الحسيني: قرار الاحتلال بمنع مشاركة المقدسيين في الانتخابات بلطجة وغير قانوني

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عدنان الحسيني، مسؤول ملف دائرة القدس، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي، بتجاهل طلب القيادة الفلسطينية،بالسماح لسكان القدس بالمشاركة في الانتخابات، هو بمثابة قرار غير قانوني وبلطجة، مشدداً على أنه ليس من حق دولة الاحتلال الإسرائيلي منع أهالي القدس من المشاركة في حقهم الديمقراطي بالانتخابات.



وقال الحسيني وفق موقع (النجاح الإخباري)، مساء اليوم السبت: إن "قرار الاحتلال، يعتبر بلطجة وغير قانوني، ولا ينم إلا عن سوء تقدير من الطرف الإسرائيلي".



وأضاف أنه "ليس من حق دولة الاحتلال، أن تمنع المقدسيين من المشاركة بحقهم الديمقراطي بالانتخابات، وهذه قضية بلطجة من الاحتلال لا أكثر ولا أقل"، لافتاً إلى أن المقدسيين سيجدون الوسيلة من أجل المشاركة في الانتخابات، التي لا يمكن لأحد أن يمنعهم منها.



وأكد الحسيني، أن القيادة، قررت أن تكون الانتخابات في كل الأراضي الفلسطيني، وعلى رأسها القدس، موضحاً أن هذا القرار الذي اتخذ، وتم تداوله بين جميع فئات الشعب الفلسطيني قيادة وشعباً ومؤسسات.



وبحسب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فإن القيادة ستجلس، وستبحث هذا الأمر، مردفاً: "أنا متأكد أنه في نهاية المطاف، سيتم القيام بهذا الواجب (مشاركة المقدسيين بالانتخابات)؛ لأنه مطلب جماهيري، وحق ولا يمكن لأحد أن يمنعه".



وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، زعمت مساء اليوم السبت، أن "إسرائيل" قررت تجاهل طلب السلطة الفلسطينية، بالسماح لسكان شرق القدس بالمشاركة في الانتخابات.