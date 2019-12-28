حزب الشعب: توجيهات بينيت تأتي انسجاماً مع سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري





واعتبر الحزب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذه التوجهات، يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في أي لحظة، مشيراً إلى أنها تأتي انسجامًا مع سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنتهجها دولة الاحتلال، وكذلك في سياق السباق الانتخابي بين أحزاب اليمين الإسرائيلي في الانتخابات القادمة، ومع المحاولات المتجددة لإحياء (صفقة القرن).



وقال: إن هذه التوجهات الرسمية لقادة دولة الاحتلال، تؤكد تصميمهم على مواصلة ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وإعلان تحدٍ جديد ضد القوانين الدولية، وضد قرار المحكمة الجنائية الدولية، التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.



وأكد حزب الشعب في ختام بيانه على ضرورة تكثيف التحرك السياسي والدبلوماسي والحقوقي على كل المستويات، وتصعيد النضال والمقاومة في وجه الاحتلال، وممارساته الاستعمارية، والدفع باتجاه الإسراع في إجراءات التحقيق في ممارسات الاحتلال، وملاحقة قادته المجرمين.

رام الله - دنيا الوطنأعرب حزب الشعب الفلسطيني، عن إدانته الشديد لتوجهات قادة الاحتلال الإسرائيلي، الهادفة إلى نهب مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسيطرة عليها، خاصة ما صدر عن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت من توجيهات لتسجيل الأراضي في المناطق المصنفة (ج) في وزارة القضاء الإسرائيلية، بدلاَ مما تسمى بـ "الإدارة المدنية".