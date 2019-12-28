دولي

نجل نتنياهو يدعو لطرد دبلوماسيين بريطانيين لحديثهم عن "الأراضي الفلسطينية المحتلة"

نجل نتنياهو يدعو لطرد دبلوماسيين بريطانيين لحديثهم عن "الأراضي الفلسطينية المحتلة"
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
دعا نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يائير، إلى طرد دبلوماسيين بريطانيين؛ لاستخدامهم عبارة "الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وخاطب يائير نتنياهو البالغ من العمر (28 عاماً) موظفي القنصلية البريطانية في مدينة القدس، عبر (تويتر) بالقول: "أيها الشباب، إن شاء الله، ستطردون من إسرائيل قريباً"، وسألهم بسخرية عن موقفهم إذا ما قرر زيارة "أراضي اسكتلندا وويلز المحتلة!"، حسبما نقلت عنه صحيفة (إندبندنت) البريطانية.

وشدد نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، على أن القنصلية البريطانية في القدس "تتظاهر بأنها سفارة لدى دولة فلسطين التي لا وجود لها"، لافتاً إلى أنه لا يتنازع أحد بشأن سيادة بريطانيا على إيرلندا الشمالية.

وجاءت هذه التعليقات، رداً على إعلان القنصلية البريطانية بالقدس، في بيان صدر عنها في وقت سابق من الشهر الجاري، عن الزيارة المقررة لأمير ويلز، تشارلز، إلى الضفة الغربية مع وصفها للضفة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يتوافق تماماً مع تصنيف وضع هذه الأراضي، بموجب القانون الدولي.


ووعد والد يائير، بنيامين نتنياهو، أمس مجدداً بفرض سيادة إسرائيل على جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

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