(كابينت) يصوت غداً على اقتطاع 149 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية

نتنياهو يترأس جلسة الوزراء

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يصوت المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) غداً الأحد، على اقتطاع 149 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، وفق مبادرة وزير الجيش، نفتالي بينت.



ووفق (القناة 13) الإسرائيلي، فإن اقتطاع هذا المبلغ، سيكون بدلاً عن الرواتب التي دفعتها السلطة الفلسطينية، لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات في 2018.