عربي

الجيش الأردني يَشتبك مع مجموعة حاولت تهريب كمية كبيرة من المخدرات

الجيش الأردني يَشتبك مع مجموعة حاولت تهريب كمية كبيرة من المخدرات
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أحبطت قوات الجيش الأردني، اليوم السبت، محاولة تهريب شحنة من المخدرات، قادمة من سوريا، بعد وقوع اشتباكات بين العسكريين الأردنيين والمهربين.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن "المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، أحبطت، اليوم السبت، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية"، بحسب (عمون). 

وأضاف، أنه جرى "تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري".

وتابع المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة، "تم ضبط 14 كف حشيش، ومئتي ألف حبة مخدرة من نوع كبتاغون"، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

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