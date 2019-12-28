الأردن: مجهولون يحرقون محولي كهرباء يغذيان محطة الغاز القادم من إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

تحقق الأجهزة الأمنية في (إربد) بقيام مجهولين، بإحراق محولي كهرباء يغذيان محطة الغاز، القادم من الجانب الإسرائيلي في بلدة إبسر أبو علي غرب مدينة إربد، التي يمر بها الخط.



وأشار المصدر وفق موقع (الغد الأردني) إلى أن محاولات سابقة باءت بالفشل لإحراق المحطة، وقعت في وقت سابق، ألا أنه في هذه المرة، تمكن مجهولون من إشعال إطارات مطاطية تحت المولد، مما تسبب بحرقه بالكامل.



وأوضح نائب مدير عام شركة كهرباء محافظة إربد، المهندس بشار التميمي، بخصوص خبر إحراق محولات كهرباء، تغذي محطة الغاز في بلدة إبسر أبو علي، أنه قد وردت ملاحظة لمركز الاتصال، صباح يوم السبت، عن حريق (كيبل) جهد متوسط أرضي، يغذي محول توزيع في منطقة إبسر أبو علي، خاص بمشروع الغاز.



وعلى الفور، بادرت الفرق الفنية بالتوجه إلى الموقع، حيث تبين أن الحريق قد تضرر بانهيار العازلية على (الكيبل) المغذي للمحول، دون حدوث أي انقطاع للتيار الكهربائي، وقد قامت الفرق الفنية بصيانة العطل.