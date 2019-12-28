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مصرع 21 شخصاً في حادث سير بمحافظة بورسعيد بمصر

مصرع 21 شخصاً في حادث سير بمحافظة بورسعيد بمصر
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مصدر أمني مصري، بمقتل 21 شخصاً في محافظة بورسعيد المصرية، اليوم السبت، جراء حادث تصادم سيارة نقل مع حافلة ركاب صغيرة.

وأوضحت مصادر مصرية وفق (روسيا اليوم) أن الحادث وقع على طريق بورسعيد دمياط، مشيراً إلى أن القتلى جميعهم عمال، كانوا يستقلون الحافلة.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام محلية، أن العمال من أحد مصانع الملابس الجاهزة في بورسعيد، وتم نقل جثامين القتلى الـ 21 والمصابين الـ 6 إلى المستشفى، متوقعة ارتفاع حصيلة القتلى نظراً لخطورة الحالة الصحية للمصابين، ووجود عدد من الجثث في موقع الحادث، جاري استخراجها من بين حطام السيارة.

وأضافت، أن سيارات الإسعاف لا تزال تتواجد في موقع الحادث، تحسباً لانشال مزيد من جثث الضحايا أو المصابين، في الوقت الذي تبذل فيه إدارة المرور، جهوداً كبيرة لتسيير الحركة المرورية على الطريق، ومنع تكدس السيارات.

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