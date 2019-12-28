يديعوت: إسرائيل تقرر تجاهل طلب أبو مازن بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

وأوضحت الصحيفة إلى أن هذا الموقف الإسرائيلي سيشل الانتخابات الفلسطينية.

وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية بعثت من خلال وزير الشؤون المدنية رسالة إلى إسرائيل تطالب بالسماح مشاركة سكان شرقي القدس في الانتخابات، بعد التوصل إلى اتفاق مع حماس فيما يتعلق بتفاصيلها الفنية وإجراءها في الضفة وغزة.

ونوهت إلى أنه رغم ذلك لم يصدر عباس بعد قراراً رئاسياً بإجراء الانتخابات بسبب عدم وصول الرد الإسرائيلي حول إجراء الانتخابات في القدس.







وتتعلق المواد (1- 5) في الملحق الثاني من "اتفاقية المرحلة الانتقالية" بالانتخابات بشكلٍ عام، في حين أن المادة (6) من الملحق تتعلق بترتيبات الانتخابات في القدس.



جاء في بنود المادة (6)، يتمّ الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية، وعددها خمسة مكاتب (تضم 11 محطة اقتراع) تقدم خدمات "تبعاً لطبيعة هذه المكاتب".





وهذه المكاتب هي مكتب البريد في شارع صلاح الدين (سبعة محطات)، مكتب البريد في باب الخليل – البلدة القديمة (محطة واحدة)، مكتب البريد في شعفاط (محطة واحدة)، مكتب البريد في بيت حنينا (محطة واحدة)، مكتب البريد في جبل الزيتون - الطور (محطة واحدة).



و"طبيعة هذه المكاتب" – أي حجمها وقدرتها على الاستيعاب – لا تتعدى ما مجموعه 5367 ناخباً يوم الاقتراع. وعليه، فإنّ الحد الأعلى من مواطني القدس الشرقية الذين يمكنهم الاقتراع في مكاتب البريد هو هذا العدد فقط، وعلى باقي المقدسيين في منطقة القدس الشرقية الاقتراع في مراكز اقتراع تقام في منطقة ضواحي القدس.



وذلك نتيجة لاستيلاء إسرائيل على 84% من القدس خلال حرب عام 1948، ثم الاستيلاء على ما تبقى منها وضمها عام 1967، فقد انقسمت دائرة القدس الانتخابية إلى منطقتين:



أ‌. القدس الشرقية:





وهي المنطقة التي ضمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في عام 1967، والتي تقع خلف الحواجز وتخضع لإدارة ما يسمّى ببلدية القدس، وتعتبرها إسرائيل ضمن سيادتها، وتضم هذه المنطقة الأحياء والتجمعات السكانية التالية: الثَوْرِي، السَواحِرَة الغَرْبِيَّة، الشَيَّاح، الصُوَّانَة، الطُورْ (جَبَل الزَيْتُون)، العِيسَوِيَّة، القُدْس (بِيت المَقْدِس)، أمُّ طُوبا، بابْ السَاهِرَة، بِيت حَنِينا، بِيت صَفَافا، جَبَلْ المُكَبِّر، راس العَامُود، سِلْوان، شَرَفَات، شُعْفَاط، شَيْخ جَرَّاح، صُورْ بَاهِر، مُخَيَّمْ شُعْفَاط، ووادي الجَوْز.





ويقطن في القدس الشرقية حوالي 300,000 فلسطينياً يحملون هوية خاصة زرقاء اللون، وبالتالي فإن أية ترتيبات للانتخابات فيها يجب أن تتم وفق اتفاقيات محددة بالمطقة ب.





ضواحي القدس:





هي المنطقة التي تقع خارج منطقة القدس الشرقية، ويوجد فيها 30 تجمعاً سكانياً فلسطينياً هي: ابو دِيس، الجُدَيْرَة، الجِيْب، الخان الأحمر، الرَام وضَاحِيَة البَريد، الزْعَيِّمْ، السَواحِرَة الشَرْقِيَّة، الشَيْخ سَعْد، العِيْزَرِيَّة، القُبَيْبَة، النَبِي صَمُوئيل، بِدُّو، بِيت إجْزَا، بِيت إكْسَا، بِيت حَنِينَا البَلَد، بِيت دُقُّو، بِيت سُورِيك، بِيت عَنَان، بِير نَبَالا، جَبَعْ، حِزْما، خَرائِب أمُّ اللَحْمْ، رَافَات، عرب الجَهَالين (سلامات)، عَناتَا، قَطَنَّة، قَلَنْدِيَا، كَفْر عَقَب، مِخْمَاس، ومُخَيَّمْ قَلَنْدِيَا. يقطن في هذه المناطق حوالي 165,000 فلسطينياً يحملون الهوية الفلسطينية .





وعلى عكس منطقة القدس الشرقية، تعتبر إسرائيل ضواحي القدس هي ضمن حدود الضفة الغربية، وينطبق عليها ما ينطبق على الضفة الغربية أو قطاع غزة فيما يتعلق بالانتخابات.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، قد قال الإثنين الماضي، إن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يتجاهل الطلب الفلسطيني بشأن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في القدس المحتلة.وأضاف اشتية في كلمة له خلال جلسة الحكومة الأسبوعية بمدينة رام الله "ما زلنا بانتظار الموافقات النهائية من أجل إنجاح واجراء الانتخابات في مدينة القدس، ومن الواضح ان رئيس الوزراء الاسرائيلي يتجاهل طلبنا، لذا فإن الرئيس محمود عباس سيدعو القيادة للاجتماع للتشاور حول أنجع السبل لمعالجة هذا الأمر".ويذكر أن الاتفاقيات المتعلقة بالانتخابات في القدس تتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية" المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل والموقعة في واشنطن بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أيلول 1995 ملحقاً خاصاً (الملحق الثاني) يتعلق بالانتخابات الفلسطينية.