الشرطة تقبض على 40 مطلوب صادر بحقهم 75 مذكرة قضائية في الخليل

صورة ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم القبض على 40 مطلوب وذلك خلال حملة أمنية نظمت في بلدات حلحول ونوبا وسعير قضاء الخليل .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، بأنه وضمن إطار جهود الشرطة المتواصلة في متابعة المطلوبين للعدالة وتنفيذ المذكرات القضائية، فقد نفذت الشرطة اليوم نشاط شرطي في بلدات حلحول ونوبا وسعير جرى خلاله إلقاء القبض على 40 مطلوب للعدالة .



وأضافت، بأن الشرطة قد قامت بنصب العديد من الحواجز وتفتيش عدد من المنازل بعد الحصول على محاضر تفتيش من النيابة العامة، حيث تم إلقاء القبض على 40 مطلوب صادر بحقهم 75 مذكرة قضائية من المحاكم.



وأكدت الشرطة تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحق المطلوبين حسب الأصول .