الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بعد الاعتداء عليهم في العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت أربعة مواطنين بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، في بلدة العيسوية، شمال القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت: أحمد محمد درباس، وباسل عبيد، ومحمد أبو ريالة، وروبين جابر، بعد أن اعتدت عليهم بالضرب، لدى تواجدهم على مدخل البلدة.