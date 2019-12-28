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تكليف عبد العزيز جراد بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة

تكليف عبد العزيز جراد بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد التلفزيون الرسمي الجزائري، اليوم السبت، أن الرئيس، عبد المجيد تبون، كلف عبد العزيز جراد بتشكيل حكومة جزائرية جديدة.

وشغل عبد العزيز جراد في السابق منصب أستاذ بمعهد العلوم السياسية بالعاصمة الجزائر ومحللا سياسيا، كما عُين أمينا عاما برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق، اليامين زروال، وفق (روسيا اليوم). 

وقبلها كان جراد مستشارا دبلوماسيا في عهد الرئيس الأسبق علي كافي، فضلا عن توليه منصب مدير "المدرسة العليا للإدارة" لمدة خمس سنوات.

وجراد متحصل على شهادة بكالوريوس سنة 1976، ودكتوراه دولة في اختصاص العلوم السياسية من جامعة باريس سنة 1981، وقد ولد في 12 شباط/فبراير 1954 بمدينة خنشلة، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

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