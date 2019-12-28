شؤون فلسطينية

اتفاق فلسطيني إسرائيلي على جدولة ديون شركة كهرباء القدس

اتفاق فلسطيني إسرائيلي على جدولة ديون شركة كهرباء القدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، مديرها العام هشام العمري: إن الشركة بصدد توقيع اتفاق، يضمن جدولة الديون المترتبة على الشركة لنظيرتها الإسرائيلية، تقوم بموجبه البنوك بالتعاون مع وزارة المالية، بدفع هذه الديون، بعد جدولة تسديدها.

وأضاف العمري، وفق وكالة (وفا): "بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد اشتية لإنهاء هذا الملف، عملت  رئاسة الوزراء وسلطتا النقد والطاقة والبنوك العاملة في فلسطين وشركة كهرباء القدس، للتوصل إلى اتفاق تقوم بموجبه البنوك، بشراء الدين المترصد لدى شركة كهرباء إسرائيل والبالغ 670 مليون شيقل، ومن ثم جدولته بين شركة القدس ووزارة المالية على فترة سبع سنوات".

وتوقع العمري، أن يرى الاتفاق النور خلال اليومين المقبلين، وأشار إلى أنه سيسهم في وضع حد لمساعي شركة كهرباء إسرائيل وإجراءاتها الهادفة لقطع الكهرباء عن مناطق امتياز الشركة.

وبيّن العمري أن اجتماعا سيعقد مساء غد الأحد مع رئاسة الوزراء من أجل وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق والتوقيع عليه.

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