أرملة بلا مُعيل تُوجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس





تعيش السيدة نهاية بالإيجار، وقام صاحب المنزل بمحاولة طردها أكثر من مرة بسبب عدم قدرتها على الدفع لمدة عام ونصف، وأخيراً تعرض المنزل إلى التدمير أثناء التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، فخسرت العفش أيضاً وأصبحت بلا مأوى.





وجهت السيدة نهاية مُناشدة عاجلة للرئيس عباس عبر "دنيا الوطن" قائلة: "أنا بلا مأوى، أرملة وحيدة كنت أعيش كالأميرات، وأصبحت الآن أعيش حياة بائسة، وأملي الوحيد أنت والناس الكُرماء بأن تنظروا لي بعين الرحمة وتُنقذوني من حياة الفقر، ومن السجن الذي قد أدخله ماإذا لم أدفع الإيجار المسكور علي منذ عام ونصف".





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رام الله - دنيا الوطنتُعاني المواطنة نهاية عوض محمد المُحتسب (58 عاماً) منذ وفاة زوجها، وهجرة ابنها الوحيد للخارج ولم تعد تعرف عنه شيئاً، حيث بقيت بلا مُعيل، أو أي دخل شهري.