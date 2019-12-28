شؤون فلسطينية

الحرازين تفوز بالمركز الأول لمسابقة أفضل شخصية علمية وتدريبية لعام 2019

الحرازين تفوز بالمركز الأول لمسابقة أفضل شخصية علمية وتدريبية لعام 2019
رام الله - دنيا الوطن
فازت الأكاديمية الفلسطينية، د. هالة الحرازين، أستاذ الجغرافيا في جامعة الأقصى في مدينة غزة، بالمركز الأول في مسابقة أفضل شخصية علمية وتدريبية لعام 2019 التي أجرتها أكاديمية (إرادة) الدولية للتدريب والاستشارات.

يشار إلى أن الأكاديمية الفلسطينية، الحرازين، حصدت الوسام الذهبي للمرأة العربية القيادية والريادية، حيث حققت المركز الثاني علي مستوي الوطن العربي في القطاع الأكاديمي، والمركز الأول علي فلسطين أكاديمياً.

ويذكر، أن الحرازين من حي الشجاعية من قطاع غزة، حاصلة على دكتوراة في الجغرافية البيئية، ورئيسة قسم الجغرافيا في جامعة الأقصى، وهي مسؤولة لجنة المرأة في ائتلاف شباب فلسطين المحافظات الجنوبية، حصلت على العديد من الشهادات ودورات وورش عمل ومؤتمرات، ورئيس لجنة تقييم الامتحانات وتقييم الكتاب، بقسم الجغرافيا بالجامعة، وعضو اللجنة الفنية للخطة الثنائية في وزارة التربية والتعليم، وتم تصنيفها كخبير مواد اجتماعية في الوزارة على مستوى قطاع غزة، وعضو الاتحاد الدولي للأكاديميين العرب، وعملت في العديد من الجامعات والنشاطات المجتمعية، كما عملت على تطوير قسم الجغرافيا في الجامعة.

وقد هنأت أكاديمية (إرادة) الدولية، والمؤسسات الشريكة الفائزين بمسابقة أفضل 20 شخصية علمية وتدريبية لعام 2019 معلنة فوز د. الحرازين، من فلسطين، بالمركز الأول، و د. أمينة طحيشة، من المغرب، بالمركز الثاني، وأ.د. ماهر عيسى، من سوريا، بالمركز الثالث، ود. محمود المرشدي، من مصر، بالمركز الرابع.

أخبار ذات صلة

اتفاق فلسطيني إسرائيلي على جدولة ديون شركة كهرباء القدس

اتفاق فلسطيني إسرائيلي على جدولة ديون شركة كهرباء القدس

أرملة بلا مُعيل تُوجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس

أرملة بلا مُعيل تُوجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس

حزب الشعب: نرفض حملات الإرهاب الفكري على خلفية الموقف من حقوق المرأة

حزب الشعب: نرفض حملات الإرهاب الفكري على خلفية الموقف من حقوق المرأة

مُواطنة بلا أبناء تُناشد الرئيس: أريد تلقي علاجي بأرض الوطن وليس مصر

مُواطنة بلا أبناء تُناشد الرئيس: أريد تلقي علاجي بأرض الوطن وليس مصر

طلبة بــ &#34;الأزهر&#34; يُوجهون مناشدة لإنقاذ مسيرتهم التعليمية

طلبة بــ "الأزهر" يُوجهون مناشدة لإنقاذ مسيرتهم التعليمية

شاهد: الشرطة بغزة تحيي الذكرى 11 لاستشهاد عدد من منتسبيها بحرب 2008

شاهد: الشرطة بغزة تحيي الذكرى 11 لاستشهاد عدد من منتسبيها بحرب 2008

مُواطن يُناشد الرئيس: أعاني من كيس دهني بالمُخيخ والأطباء يرفضون تحويلي للخارج

مُواطن يُناشد الرئيس: أعاني من كيس دهني بالمُخيخ والأطباء يرفضون تحويلي للخارج

وفاة اللواء &#34;صائب العاجز&#34; قائد جهاز الأمن الوطني السابق بغزة

وفاة اللواء "صائب العاجز" قائد جهاز الأمن الوطني السابق بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الحرازين تفوز بالمركز الأول لمسابقة أفضل شخصية علمية وتدريبية لعام 2019

الحرازين تفوز بالمركز الأول لمسابقة أفضل شخصية علمية وتدريبية لعام 2019

مُواطنة بلا أبناء تُناشد الرئيس: أريد تلقي علاجي بأرض الوطن وليس مصر

مُواطنة بلا أبناء تُناشد الرئيس: أريد تلقي علاجي بأرض الوطن وليس مصر

طلبة بــ &#34;الأزهر&#34; يُوجهون مناشدة لإنقاذ مسيرتهم التعليمية

طلبة بــ "الأزهر" يُوجهون مناشدة لإنقاذ مسيرتهم التعليمية

مُواطن يُناشد الرئيس: أعاني من كيس دهني بالمُخيخ والأطباء يرفضون تحويلي للخارج

مُواطن يُناشد الرئيس: أعاني من كيس دهني بالمُخيخ والأطباء يرفضون تحويلي للخارج

وفاة اللواء &#34;صائب العاجز&#34; قائد جهاز الأمن الوطني السابق بغزة

وفاة اللواء "صائب العاجز" قائد جهاز الأمن الوطني السابق بغزة

مُواطنة تُناشد الرئيس واشتيه: &#34;قُطع راتب زوجي بتقرير كيدي ووضعنا يزداد سوءاً&#34;

مُواطنة تُناشد الرئيس واشتيه: "قُطع راتب زوجي بتقرير كيدي ووضعنا يزداد سوءاً"

&#34;الأوقاف&#34; والأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية توقعان اتفاقيات خدمات المشاعر المقدسة

"الأوقاف" والأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية توقعان اتفاقيات خدمات المشاعر المقدسة

حماس تدعو لوقف التنسيق الأمني وإطلاق يد الشعب للتصدي للاحتلال

حماس تدعو لوقف التنسيق الأمني وإطلاق يد الشعب للتصدي للاحتلال

منوعات

منة عرفة تثير الجدل بفيديو المساج

منة عرفة تثير الجدل بفيديو المساج

أول ظهور لابنة الإعلامية منى عراقي الفنانة الخليجية الشابة

أول ظهور لابنة الإعلامية منى عراقي الفنانة الخليجية الشابة

مغني راب أمريكي يقف فوق سيارته ويلقي الأموال على الفقراء

مغني راب أمريكي يقف فوق سيارته ويلقي الأموال على الفقراء

فجر السعيد تمر بأزمة صحية جديدة بعدما حدث لها في الأستديو

فجر السعيد تمر بأزمة صحية جديدة بعدما حدث لها في الأستديو

شاهد: أولاد عاصي الحلاني يرقصون في المنزل بملابس النوم

شاهد: أولاد عاصي الحلاني يرقصون في المنزل بملابس النوم

معجب يوقف حفل ناصيف زيتون.. شاهدوا كيف نبّه الأمن وردة فعله

معجب يوقف حفل ناصيف زيتون.. شاهدوا كيف نبّه الأمن وردة فعله

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابي.. وسر الرسالة الغامضة التي تركها لابنه

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابي.. وسر الرسالة الغامضة التي تركها لابنه

الشرطة المغربية تحقق مع دنيا بطمة 12 ساعة وتمنعها من السفر

الشرطة المغربية تحقق مع دنيا بطمة 12 ساعة وتمنعها من السفر

العثور على شقيقة الراحل جورج مايكل ميتة بنفس يوم وفاته

العثور على شقيقة الراحل جورج مايكل ميتة بنفس يوم وفاته

لقاء سويدان تعلن اعتزالها التمثيل والغناء

لقاء سويدان تعلن اعتزالها التمثيل والغناء

عربي

مقتل أكثر من 20 صومالياً وإصابة العشرات جراء انفجار في مقديشو

مقتل أكثر من 20 صومالياً وإصابة العشرات جراء انفجار في مقديشو

السودان تُقرر رفعاً تدريجياً للدعم عن الوقود خلال 2020

السودان تُقرر رفعاً تدريجياً للدعم عن الوقود خلال 2020

إيران تُبدي استعدادها لتأمين الملاحة في منطقة الخليج العربي

إيران تُبدي استعدادها لتأمين الملاحة في منطقة الخليج العربي

مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب كركوك بالعراق

مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب كركوك بالعراق