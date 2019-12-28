الحرازين تفوز بالمركز الأول لمسابقة أفضل شخصية علمية وتدريبية لعام 2019

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رام الله - دنيا الوطن

فازت الأكاديمية الفلسطينية، د. هالة الحرازين، أستاذ الجغرافيا في جامعة الأقصى في مدينة غزة، بالمركز الأول في مسابقة أفضل شخصية علمية وتدريبية لعام 2019 التي أجرتها أكاديمية (إرادة) الدولية للتدريب والاستشارات.



يشار إلى أن الأكاديمية الفلسطينية، الحرازين، حصدت الوسام الذهبي للمرأة العربية القيادية والريادية، حيث حققت المركز الثاني علي مستوي الوطن العربي في القطاع الأكاديمي، والمركز الأول علي فلسطين أكاديمياً.



ويذكر، أن الحرازين من حي الشجاعية من قطاع غزة، حاصلة على دكتوراة في الجغرافية البيئية، ورئيسة قسم الجغرافيا في جامعة الأقصى، وهي مسؤولة لجنة المرأة في ائتلاف شباب فلسطين المحافظات الجنوبية، حصلت على العديد من الشهادات ودورات وورش عمل ومؤتمرات، ورئيس لجنة تقييم الامتحانات وتقييم الكتاب، بقسم الجغرافيا بالجامعة، وعضو اللجنة الفنية للخطة الثنائية في وزارة التربية والتعليم، وتم تصنيفها كخبير مواد اجتماعية في الوزارة على مستوى قطاع غزة، وعضو الاتحاد الدولي للأكاديميين العرب، وعملت في العديد من الجامعات والنشاطات المجتمعية، كما عملت على تطوير قسم الجغرافيا في الجامعة.



وقد هنأت أكاديمية (إرادة) الدولية، والمؤسسات الشريكة الفائزين بمسابقة أفضل 20 شخصية علمية وتدريبية لعام 2019 معلنة فوز د. الحرازين، من فلسطين، بالمركز الأول، و د. أمينة طحيشة، من المغرب، بالمركز الثاني، وأ.د. ماهر عيسى، من سوريا، بالمركز الثالث، ود. محمود المرشدي، من مصر، بالمركز الرابع.