حزب الشعب: نرفض حملات الإرهاب الفكري على خلفية الموقف من حقوق المرأة





وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه إذ يؤكد موقفه الداعم لمبادئ هذه الاتفاقية الخاصة بمناهضة كل أشكال

التمييز ضد المرأة، والتأكيد على مساواتها مع الرجل، فإنه يستهجن حملات التحريض الموجهة، والمستمرة، ضد هذه الاتفاقية ومؤيديها.



وتابع البيان: أن حزب (الشعب الفلسطيني) وهو يؤكد رفضه لحملة التحريض المنظمة، والتي طالت أيضًا حزبنا وعدداً من قياداته وكوادره ومن ضمنهم، عفاف غطاشة، عضو المكتب

السياسي، فإنه يدعو جميع الأطراف إلى إدارة الجدل حول هذه القضية بمسؤولية، ومن منطلق موضوعي، وكذلك من خلال الاحترام المتبادل لآليات الحوار من كل الأطراف، بما في ذلك عدم التشويه أو التشهير أو الشخصنة، مؤكداَ مجدداَ على رفضه الشديد لكل محاولات الترهيب الفكري أو فرض المواقف على المجتمع ومكوناته، خارج إطار احترام القانون، وسيادته والقيم الوطنية والإنسانية الأصيلة لشعبنا المناضل، أو مبادئ وثيقة الاستقلال، والقانون الأساسي.

رام الله - دنيا الوطنقال حزب (الشعب الفلسطيني) اليوم السبت: إنه يتابع الجدل الدائر حول اتفاقية (سيداو) التي قام الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بالتوقيع عليها باسم دولة فلسطين عام 2014.