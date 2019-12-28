شؤون فلسطينية

حزب الشعب: نرفض حملات الإرهاب الفكري على خلفية الموقف من حقوق المرأة

حزب الشعب: نرفض حملات الإرهاب الفكري على خلفية الموقف من حقوق المرأة
اتفاقية سيداو
رام الله - دنيا الوطن
قال حزب (الشعب الفلسطيني) اليوم السبت: إنه يتابع الجدل الدائر حول اتفاقية (سيداو) التي قام الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بالتوقيع عليها باسم دولة فلسطين عام 2014. 

وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه إذ يؤكد موقفه الداعم لمبادئ هذه الاتفاقية الخاصة بمناهضة كل أشكال
التمييز ضد المرأة، والتأكيد على مساواتها مع الرجل، فإنه يستهجن حملات التحريض الموجهة، والمستمرة، ضد هذه الاتفاقية ومؤيديها.

وتابع البيان: أن حزب (الشعب الفلسطيني) وهو يؤكد رفضه لحملة التحريض المنظمة، والتي طالت أيضًا حزبنا وعدداً من قياداته وكوادره ومن ضمنهم، عفاف غطاشة، عضو المكتب
السياسي، فإنه يدعو جميع الأطراف إلى إدارة الجدل حول هذه القضية بمسؤولية، ومن منطلق موضوعي، وكذلك من خلال الاحترام المتبادل لآليات الحوار من كل الأطراف، بما في ذلك عدم التشويه أو التشهير أو الشخصنة، مؤكداَ مجدداَ على رفضه الشديد لكل محاولات الترهيب الفكري أو فرض المواقف على المجتمع ومكوناته، خارج إطار احترام القانون، وسيادته والقيم الوطنية والإنسانية الأصيلة لشعبنا المناضل، أو مبادئ وثيقة الاستقلال، والقانون الأساسي.

أخبار ذات صلة

الخضري يوجه رسالة للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في غزة

الخضري يوجه رسالة للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في غزة

اتفاق فلسطيني إسرائيلي على جدولة ديون شركة كهرباء القدس

اتفاق فلسطيني إسرائيلي على جدولة ديون شركة كهرباء القدس

أرملة بلا مُعيل تُوجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس

أرملة بلا مُعيل تُوجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس

الحرازين تفوز بالمركز الأول لمسابقة أفضل شخصية علمية وتدريبية لعام 2019

الحرازين تفوز بالمركز الأول لمسابقة أفضل شخصية علمية وتدريبية لعام 2019

مُواطنة بلا أبناء تُناشد الرئيس: أريد تلقي علاجي بأرض الوطن وليس مصر

مُواطنة بلا أبناء تُناشد الرئيس: أريد تلقي علاجي بأرض الوطن وليس مصر

طلبة بــ &#34;الأزهر&#34; يُوجهون مناشدة لإنقاذ مسيرتهم التعليمية

طلبة بــ "الأزهر" يُوجهون مناشدة لإنقاذ مسيرتهم التعليمية

شاهد: الشرطة بغزة تحيي الذكرى 11 لاستشهاد عدد من منتسبيها بحرب 2008

شاهد: الشرطة بغزة تحيي الذكرى 11 لاستشهاد عدد من منتسبيها بحرب 2008

مُواطن يُناشد الرئيس: أعاني من كيس دهني بالمُخيخ والأطباء يرفضون تحويلي للخارج

مُواطن يُناشد الرئيس: أعاني من كيس دهني بالمُخيخ والأطباء يرفضون تحويلي للخارج

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

أرملة بلا مُعيل تُوجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس

أرملة بلا مُعيل تُوجه مناشدة عاجلة للرئيس عباس

الحرازين تفوز بالمركز الأول لمسابقة أفضل شخصية علمية وتدريبية لعام 2019

الحرازين تفوز بالمركز الأول لمسابقة أفضل شخصية علمية وتدريبية لعام 2019

مُواطنة بلا أبناء تُناشد الرئيس: أريد تلقي علاجي بأرض الوطن وليس مصر

مُواطنة بلا أبناء تُناشد الرئيس: أريد تلقي علاجي بأرض الوطن وليس مصر

طلبة بــ &#34;الأزهر&#34; يُوجهون مناشدة لإنقاذ مسيرتهم التعليمية

طلبة بــ "الأزهر" يُوجهون مناشدة لإنقاذ مسيرتهم التعليمية

مُواطن يُناشد الرئيس: أعاني من كيس دهني بالمُخيخ والأطباء يرفضون تحويلي للخارج

مُواطن يُناشد الرئيس: أعاني من كيس دهني بالمُخيخ والأطباء يرفضون تحويلي للخارج

وفاة اللواء &#34;صائب العاجز&#34; قائد جهاز الأمن الوطني السابق بغزة

وفاة اللواء "صائب العاجز" قائد جهاز الأمن الوطني السابق بغزة

مُواطنة تُناشد الرئيس واشتيه: &#34;قُطع راتب زوجي بتقرير كيدي ووضعنا يزداد سوءاً&#34;

مُواطنة تُناشد الرئيس واشتيه: "قُطع راتب زوجي بتقرير كيدي ووضعنا يزداد سوءاً"

&#34;الأوقاف&#34; والأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية توقعان اتفاقيات خدمات المشاعر المقدسة

"الأوقاف" والأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية توقعان اتفاقيات خدمات المشاعر المقدسة

منوعات

منة عرفة تثير الجدل بفيديو المساج

منة عرفة تثير الجدل بفيديو المساج

أول ظهور لابنة الإعلامية منى عراقي الفنانة الخليجية الشابة

أول ظهور لابنة الإعلامية منى عراقي الفنانة الخليجية الشابة

مغني راب أمريكي يقف فوق سيارته ويلقي الأموال على الفقراء

مغني راب أمريكي يقف فوق سيارته ويلقي الأموال على الفقراء

فجر السعيد تمر بأزمة صحية جديدة بعدما حدث لها في الأستديو

فجر السعيد تمر بأزمة صحية جديدة بعدما حدث لها في الأستديو

شاهد: أولاد عاصي الحلاني يرقصون في المنزل بملابس النوم

شاهد: أولاد عاصي الحلاني يرقصون في المنزل بملابس النوم

معجب يوقف حفل ناصيف زيتون.. شاهدوا كيف نبّه الأمن وردة فعله

معجب يوقف حفل ناصيف زيتون.. شاهدوا كيف نبّه الأمن وردة فعله

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابي.. وسر الرسالة الغامضة التي تركها لابنه

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابي.. وسر الرسالة الغامضة التي تركها لابنه

الشرطة المغربية تحقق مع دنيا بطمة 12 ساعة وتمنعها من السفر

الشرطة المغربية تحقق مع دنيا بطمة 12 ساعة وتمنعها من السفر

العثور على شقيقة الراحل جورج مايكل ميتة بنفس يوم وفاته

العثور على شقيقة الراحل جورج مايكل ميتة بنفس يوم وفاته

لقاء سويدان تعلن اعتزالها التمثيل والغناء

لقاء سويدان تعلن اعتزالها التمثيل والغناء

عربي

مقتل أكثر من 20 صومالياً وإصابة العشرات جراء انفجار في مقديشو

مقتل أكثر من 20 صومالياً وإصابة العشرات جراء انفجار في مقديشو

السودان تُقرر رفعاً تدريجياً للدعم عن الوقود خلال 2020

السودان تُقرر رفعاً تدريجياً للدعم عن الوقود خلال 2020

إيران تُبدي استعدادها لتأمين الملاحة في منطقة الخليج العربي

إيران تُبدي استعدادها لتأمين الملاحة في منطقة الخليج العربي

مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب كركوك بالعراق

مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب كركوك بالعراق