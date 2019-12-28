شؤون فلسطينية

مُواطنة بلا أبناء تُناشد الرئيس: أريد تلقي علاجي بأرض الوطن وليس مصر

مُواطنة بلا أبناء تُناشد الرئيس: أريد تلقي علاجي بأرض الوطن وليس مصر
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تُعاني المواطنة عبير عامر عبدالرحمن عايش (46 عاماً) من اعتلالاً أولياً بمفصلي الحوض، حيث تُعاني من موت في رأس عظمة مفاصل الحوض على الناحيتين مع تقيد شديد في حركة مفاصل الحوض وآلام مُستمرة وصعوبة في المشي، وهي بحاجة لمفاصل صناعية لمفصل الحوض.

تقول عبير لـ"دنيا الوطن": "تم تحويلي للعلاج في مصر، لكنني لا أملك ثمن الموتصلات للذهاب هناك، كما أنني قد أموت هناك، وأنا أريد الموت في وطني، لذلك أريد العلاج بالضفة".

وأضافت عبير: "حصلت على تغطية مالية باسم مستشفى رفيديا بنابلس لعمل العملية هناك، وقد تواصل د.سهيل عايش مع مستشفى المقاصد بالقدس، وأيضاً أبدوا استعدادهم لاستقبال حالتي، لكني أحتاج إلى تغيير اسم التغطية من مستشفى رفيديا إلى مستشفى المقاصد".

واستطردت: "دائرة العلاج بالخارج ترفض تماماً تحويلي إلى القدس، وقدمت شكوى في مركز الميزان لحقوق الإنسان، دون جدوى، وأنا عزباء ولم يسبق لي الزواج، كيف سأذهب إلى مصر لوحدي ولم أسافر سابقاً، عدا الوضع المادي السيء الذي أعيشه؟".

وناشدت عبير الرئيس عباس بأن يجد حلاً لمُشكلتها، وتحويلها للعلاج في أرض الوطن.

للتواصل/0598392457

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