طلبة بــ "الأزهر" يُوجهون مناشدة لإنقاذ مسيرتهم التعليمية

وفيما يلي نص المناشدة التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها:



لذلك؛ نحن نناشد الجهات والمؤسسات المختصة، كلاًَ بما يستطيع أن يقدم، لدعم الطلبة غير المقتدرين، ودعم الجامعة التي وصل العجز المالي فيها إلى حوالي 20 مليون دينار، حتى نستطيع أن نواصلَ مسيرتنا التعليمية، وتستطيع الجامعة، أن تواصلَ عطاءها، كما نناشد الجامعة بالنظر إلى طلابها بعين الرأفة، ومراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها أبناؤها، بالسماح لجميع الطلاب بتقديم الاختبارات النهائية.



نهايةً، نتمنى أن تشاركونا جميعاً بالنشر على الهاشتاجات المرفقة، حتى يصلَ صوتنا لأبعد صدى.

نحن طلاب وطالبات في جامعة الأزهر، كنا على أتم الاستعداد لتقديم الاختبارات النهائية، وتفاجأنا بحرماننا من تقديم الاختبارات على الرغم من تسديدنا للحد الأدنى من الرسوم الدراسية كالمعتاد، مع العلم أن سعر الساعة 80 ديناراً، كطلاب طب أسنان، وبالكاد يستطيع معظم الأهالي توفير الحد الأدنى من الرسوم، كما أن هذا القرار المجحف لم يطالنا نحن فقط، بل سيطال الجميع في مختلف التخصصات.