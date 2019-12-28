شاهد: الشرطة بغزة تحيي الذكرى 11 لاستشهاد عدد من منتسبيها بحرب 2008

خاص دنيا الوطنأحيا جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، الذكرى الـ 11 لاستشهاد المئات من أفراد الشرطة، خلال حرب الفرقان عام 2008.وأكد اللواء محمود صلاح، قائد عام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي، فشل في تمرير مخططاته، بضرب الجهبة الداخلية، وإدخال قطاع غزة في فوضى أمنية، من خلال تدمير المقرات الأمنية، واستهداف الفلسطينيين.وقال صلاح: "بالرغم من حجم العدوان المدمر، إلا أننا لم نغادر مواقعنا، وحافظ أبناء الشرطة على تقديم الخدمة لأبناء شعبهم، رغم ما تعرضوا له من عدوان".واشار صلاح، إلى أن وهم الاحتلال في إسقاط قطاع غزة، قد تبدد، وذلك بعد أن باغت الأجهزة الأمنية بالقصف براً وجواً وبحراً، لافتاً إلى أن القوة الشرطية، خرجت من تحت الركام أقوى، لتواصل المسيرة، وتحمل أمانة الوطن.بدوره، أكد العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، لـ"دنيا الوطن"، أن الشرطة الفلسطينية من الأجهزة الأمنية، وهي الوفية لدماء أبناء الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن عدد الشهداء منهم، وصل إلى 500 شهيد.وقال البطنيجي: "كان لابد أن يتم حماية هذه المؤسسة المدنية بالقانون الدولي، ولا يتم استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث نوجه رسالة للعالم، بأننا أبرياء ومسالمون، ونخدم أبناء هذا الوطن، الذي يحتاج لإرساء القانون".وتمنى البطنيجي، تجنيب الشرظة لكل المناكفات السياسية، مشدداً على ضرورة، أن يحترم الجميع القوانين الدولية، التي تحمي المؤسسات الشرطية في كل مكان.