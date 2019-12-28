مُواطن يُناشد الرئيس: أعاني من كيس دهني بالمُخيخ والأطباء يرفضون تحويلي للخارج



أشكي من وجود كيس دهني في شبكة المُخ، وزرت الكثير من الأطباء في غزة منذ 2015، ولحتى اللحظة الأطباء في حيرة من أمرهم، يقولون أن العملية خطرة وقد تؤثر على البصر والسمع، وقد تؤدي إلى شلل أيضاً.



في تلك الفترة، زار طبيب أعصاب ألماني مُتطوع قطاع غزة، وذهبت إليه وأخبرني أن العملية ليست بسيطة، وأن أستمر على العلاجات، وأنه سيعود إلى غزة لعمل الفحوصات اللازمة، وإذا وجد الكيس الدهني قد أثر عليا، سيُحولني إلى إسرائيل لإجراء العملية.



لكن للأسف، لم يعد الطبيب إلى غزة، وعملت فحوصات جديدة تبين من خلالها أن الكيس كبر حجمه، ولذلك لا أسمع أبداً بأذني اليسار، فتوجهت لأطباء غزة لإعطائي تقريراً لتحويلي للعلاج بالخارج، لكنهم رفضوا.



أنا لا أنام الليل، وأحتاج إلى مساعدة حقيقية وعاجلة، أرجوك أن تُعطي تعليماتك لعلاجي في رام الله.



للتواصل/ 0597851003



رام الله - دنيا الوطنوجه المُواطن علي عبد الشافي علي المجايدة من سكان خانيونس، مُناشدة للرئيس عباس جاء نصها كما وصلت (دنيا الوطن) كالتالي: