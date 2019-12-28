وفاة اللواء "صائب العاجز" قائد جهاز الأمن الوطني السابق بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

توفي اليوم السبت، اللواء صائب العاجز، قائد جهاز الأمن الوطني السابق في قطاع غزة.



ونعت حركة فتح في المحافظات الجنوبية، اليوم السبت، اللواء العاجز، والذي وافته المنية بعد مشوار طويل من النضال في صفوف الثورة الفلسطينية.



وجاء في بيانٍ للحركة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تتقدم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الهيئة القيادية العليا المحافظات الجنوبية، وفي المقدمة منها أحمد حلس أبو ماهر عضو اللجنة المركزية مفوض عام التعبئة والتنظيم؛ بعظيم التعزية والمواساة من عموم أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم عامة وآل العاجز الأحرار الأوفياء الكرام خاصة بوفاة اللواء المناضل الكبير صائب العاجز".



يُشار إلى اللواء العاجز، من أوائل القادة الذين عادوا إلى الوطن بعد توقيع اتفاق أوسلو حيث تسلم آنذاك قيادة قوات الأمن الوطني في قطاع غزة.