مُواطنة تُناشد الرئيس واشتيه: "قُطع راتب زوجي بتقرير كيدي ووضعنا يزداد سوءاً"

ناشدت زوجة المواطن أيمن الكجك الرئيس عباس ورئيس الوزراء اشتية بإنقاذها من الوضع الصعب بعد قطع راتب زوجها.



وقالت السيدة في مناشدتها التي وصلت "دنيا الوطن": "انقطع راتب زوجي منذ سنة بتقرير كيدي كاذب، وأناشد سيادة الرئيس الأب وقائدنا محمود عباس (ابومازن) وسيادة معالي رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه أن ينظروا لنا بعين الرأفة لأن الوضع صعب ومن سيء لأسوأ".



وأضافت: "نحن أبناء الفتح وليس لنا أي انتماءات أخرى، دمتم لنا فخرا وعزاً".



رام الله - دنيا الوطن