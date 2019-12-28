"الأوقاف" والأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية توقعان اتفاقيات خدمات المشاعر المقدسة

ورئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، المهندس عباس قطان، اتفاقيات خدمات المشاعر المقدسة (منى وعرفات)، وذلك بمقر المؤسسة بمكة المكرمة صباح اليوم.



كما تم بحث الترتيبات الخاصة بخدمات المشاعر المقدسة، وتفصيلات العمل المنظمة، والاتفاق على توفير خدمات التكييف والمياه المعدنية، وفرش وإضاءة المخيم، وتوفير فرشات (الصوفا بد)، وذلك من أجل راحة الحجاج، في أجواء الصيف الحارة.



واستعرض أبو الرب، تجربة العام الماضي، حيث أكد على سعي بعثة الحج الفلسطينية، لتوفير أفضل الخدمات في جبل عرفات ومنى، وعلى حرص وزارة الأوقاف على الوفاء بالتزاماتها تجاه حجاج دولة فلسطين، مشيداً بالخدمات والجهود، التي تبذلها طواقم المؤسسة، وتعاونهم المثمر، والتزام المؤسسة بالخدمات الممكنة.



بدوره، أشاد القطان وأعضاء المؤسسة، بأداء بعثة الحج الفلسطينية، ومتابعتها المستمرة؛ للحصول على الأفضل من حيث الفنادق، ووسائل النقل، وخدمات المشاعر المقدسة، وأن المؤسسة تولي حجاج فلسطين العناية والرعاية، التي يستحقونها.



كما ثمن القطان، خطوة وزارة الأوقاف في استئجار الفنادق، وتوفير الخدمات، وتوقيع العقود مبكراً.



وحضر توقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى أبو الرب، أعضاء الوفد محمود النيرب، وسليم الأشقر، وفضل قنيبي.





ويذكر، أن وفد الوزارة، يواصل لقاءاته مع كافة الجهات ذات العلاقة بموسم الحج.







رام الله - دنيا الوطنوقع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب