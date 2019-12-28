كتائب المقاومة الوطنية: سنُواصل معركة الإعداد والتجهيز وتطوير قدراتنا القتالية

كتائب المقاومة الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

تمر في مثل هذه الأيام، الذكرى 11 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الباسل، الذي استمر لـ 23 يوماً، قدم خلاله شعبنا أروع ملاحم الصمود والتضحية، وتمكنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى جانب الأجنحة العسكرية المقاتلة، من التصدي للعدوان والدفاع عن شعبنا، وتنفيذ العديد من العمليات العسكرية، واستهداف مواقع الاحتلال ومستوطناته بالصواريخ والقذائف، والتصدي للقوات المتوغلة في محافظات القطاع، بكل ما توفر لها من عتاد عسكري، والتي أفشلت أهدافه العسكرية، وكبدته خسائر فادحة.



وأكدت الكتائب في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها ستواصل المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، والسير على خطى الشهداء، الذين ترجلوا على مذبح الحرية والكرامة على طريق إنجاز الأهداف والحقوق الوطنية، ومواجهة كافة التحديات والصفقات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، وفي مقدمتها (صفقة ترامب- نتنياهو).



وشدّدت الكتائب على مواصلتها معركة الإعداد والتجهيز، وتطوير قدراتها القتالية، كي تكون حاضرة في الدفاع عن شعبنا، الذي يعد حاضنتها الشعبية، ولجم عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بكافة الطرق والوسائل المتاحة.



وحذرت الكتائب، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة ارتكاب أي حماقة ضد أبناء شعبنا وقادته، وأنها لن تسمح له بالتمادي في جرائمه، وسترد بقوة على أي عدوان، من خلال تنسيقها في إطار "غرفة العمليات المشتركة" للمقاومة، والتي يتم من خلالها توزيع المهام والأدوار بين الأجنحة العسكرية المقاتلة.