شؤون فلسطينية

جبهة التحرير الفلسطينية: مسيرات العودة اتخذت بإجماع الفصائل ولا يحق لأحد وقفها

جبهة التحرير الفلسطينية: مسيرات العودة اتخذت بإجماع الفصائل ولا يحق لأحد وقفها
رام الله - دنيا الوطن
قال سفيان مطر، عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية: إن مسيرات العودة، حق للشعب الفلسطيني، اتخذت بإجماع كافة الفصائل، ولا يحق لأي أحد، أن يتخذ أي إجراء لوقفها أو تغيير شكلها أو هدفها، بدون موافقة الجميع.

وأضاف مطر، أن تغيير جوهر وشكل مسيرات العودة من قبل حركة حماس، جاء بناء على اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو خطأ كبير، مؤكداً أن أي اتفاق مجتزأ، ودون موافقة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لا يمكن القبول به.

وأوضح، أن هدف المسيرات، كان لفت النظر والتأكيد على حق العودة وكسر الحصار المفروض على القطاع،  وليس توسيع مساحة الصيد، وإدخال الأموال، وتحقيق أهداف ومصالح حزبية ضيقة.

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