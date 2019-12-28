الرئاسة الفلسطينية تُعلّق على قرار بينيت الخاص بتسجيل الأراضي بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة التوجهات الإسرائيلية التوسعية، لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج) في سجل الأراضي في وزارة القضاء الإسرائيلية، حيث أوعز الوزير الإسرائيلي بينيت للمسؤولين في وزارة العمل على تغيير النظام القانوني القائم.



وأعربت الرئاسة، وفق وكالة (وفا)، عن رفضها المطلق، وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة أن ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، الأمر الذي يعتبر مخالفاً لقرار مجلس الأمن (2334)، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة.



واعتبرت في بيانها، أن هذا القرار الإسرائيلي، يستغل معاداة الإدارة الأميركية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني، بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأضافت الرئاسة، أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم؛ لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات، وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل إسرائيل أو من خلال (صفقة القرن) المرفوضة، والتي لن يسمح الشعب الفلسطيني، بمرورها.



كما اعتبرت، أن هذا التوجه، هو بمثابة تحدٍ لقرار المحكمة الجنائية الدولية، التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، واعتبرت أن الخطوات الإسرائيلية هذه، تشكل انتهاكاً لكافة الاتفاقيات الموقعة، مجددة الرئاسة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية، وقوداً للدعاية الانتخابية الإسرائيلية.