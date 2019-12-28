تحذيرات من الأحوال الجوية الباردة على الأسرى وخاصة المرضى

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: إن الأسير المريض بالسرطان موفق العروق، والبالغ من العمر (77 عاماً) والمحكوم بالسجن 30 عاماً، أمضى منها 17، يعاني أوضاعاً صحية قاسية وصعبة، بفعل الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال، وعدم تقديم العلاج اللازم له.



وأضاف عبد ربه في تصريحات إذاعية، أن الأسير العروق من بين الأسرى الثمانية من داخل الـ 48، الذين قرر الاحتلال قرصنة أموالهم، ما ينذر بتفاقم معاناتهم وأسرهم.



وفيما يتعلق بالأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام، منذ أكثر من 97 يوماً قال عبد ربه: إن حالته الصحية في تدهور مستمر، موضحاً أنه مصر على مواصلة إضرابه، بسبب عدم ثقته بأية وعود شفهية، في إشارة إلى ما وعده به مؤخراً ضباط في إدارة سجون الاحتلال، بحسم أمر اعتقاله الإداري، وإنهاء قضيته.



وفي ظل الأحوال الجوية السائدة والباردة، حذر عبد ربه من تاثيراتها على الأسرى، وبخاصة المرضى بأمراض مزمنة، بسبب منع سلطات الاحتلال لذويهم بإدخال الملابس والأغطية الشتوية اللازمة لهم، بل وإجبارهم على شراء أغطية بأسعار مرتفعة.