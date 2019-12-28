الرئيس عباس يوقد شعلة الانطلاقة ليلة الأول من يناير

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أسامة القواسمي، إن الرئيس محمود عباس سيوجز أهم انجازات عام 2019 وما حققته الدبلوماسية الفلسطينية وابرزها قرار الجنائية الدولية بشأن التحقيق في الجرائم الاسرائيلية والقرار الاممي تمديد تفويض الاونروا كما ستبحث ملف الانتخابات وستسلط الضوء على جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.



وفيما يتعلق بفعاليات انطلاقة الثورة الـ 55، قال القواسمي: إن الرئيس عباس سيوقد شعلة الانطلاقة ليلة رأس السنة الأول من كانون الثاني/يناير المقبل بالقرب من ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات ايذانا بإنطلاق الفعاليات في كل ارجاء الوطن، على ان تنظم فعالية مركزية في غزة الأربعاء المقبل.



وأوضح أن تصريحات وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت المتعلقة بقرار يقضي بتسجيل الاراضي المصنفة "ج" فيما تسمى وزارة القضاء الاسرائيلية هي تصريحات خطيرة تندرج في اطار الدعاية الانتخابية لحزبه ولحكومة اليمين المتطرف وتمرير صفقة القرن الصهيوامريكية وتعكس تخبطا لديها خاصة بعد قرار المحكمة الدولية الجنائية الاخير الشروع بالتحقيق في جرائم الاحتلال.



وشدد القواسمي في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم السبت، على ان كافة الاجراءات الاحتلالية باطلة ولا تخلق حقا وانه سيتم التصدي لها في محكمة الجنايات الدولية ومن خلال تصعيد المقاومة الشعبية.