الحايك: حماس حرفت مضمون مسيرات العودة ولم تُحقق أهدافها



وأضاف الحايك، أنه بعد مرور 4 شهور على مسيرات العودة دعت حركة فتح كافة الفصائل، وعلى رأسها حماس لمراجعة جذرية وتفصيلية؛ لتقييم الحالة الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بمسيرات العودة إلا أن حركة حماس رفضت، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء وجرح الآلاف؛ لرفضها إبعاد المتظاهرين عن الحدود.



وأوضح الحايك، أن أسلوب المقاومة الشعبية، انتهجته حركة فتح من أجل التصدي لكل المشاريع التصفوية التي تستهدف القضية الفلسطينية، مؤكداً أن حماس، كانت تهدف من مسيرات العودة؛ لتحقيق مصالحة حزبية ضيقة.



رام الله - دنيا الوطنأكد مفوض الإعلام في حركة (فتح) في المحافظات الجنوبية، منذر الحايك، أن حركة حماس، استحوذت على القرارات التي تتعلق بمسيرات العودة، ما أدى إلى انحراف مضمونها دون الوصول إلى النتائج التي رسمت لها، ولم تُحقق أهدافها.وقال الحايك في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت: إن حركة حماس حركة حزبية فئوية لا تنظر إلا لمصالحها، استخدمت مسيرات العودة لحماية رأسها وحكمها في قطاع غزة، وإدخال الأموال عبر المنسق والمخابرات الإسرائيلية؛ لأنها تريد أن تحكم في غزة بضمانات دولية، ولا تريد للمشروع الوطني، أن يستمر من خلال وحدة الجغرافيا، ومثال ذلك، دعوتها الأخيرة لإجراء الانتخابات، دون القدس.