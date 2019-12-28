شؤون فلسطينية

الزق: حماس بمسماها الراهن فصيل يحكم غزة وليست مخولة بالتوقيع على تفاهمات

الزق: حماس بمسماها الراهن فصيل يحكم غزة وليست مخولة بالتوقيع على تفاهمات
أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق: إن حركة (حماس) بمسماها الراهن، فصيل يحكم قطاع غزة، وليست مخولة بالمطلق، أن توقع أي تفاهمات واتفاقيات، تصل إلى مرحلة رموز السيادة، هي من اختصاص الحكومة الفلسطينية.

وأضاف الزق في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) في تعقيبه على قرار حماس، وقف مسيرات العودة، إنه منذ البداية، تم الاتفاق على أن تتم هذه المسيرات بشكل سلمي من أجل التأكيد على حق العودة، إلا أن حركة حماس، جيرت هذه المسيرات لأهداف حزبية ضيقة، الأمر الذي أدى إلى موافقتها على تفاهمات مع الاحتلال، تخص قطاع غزة فقط، وهو أمر خطير على الصعيد الوطني.

وتابع: "تجيير هذه المسيرات أدى لتحقيق تفاهمات مع الاحتلال، وتسهيلات أخرى ينوي تنفيذها لإدامة سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، مقابل وقف هذا العمل النضالي السلمي".

وأكد الزق، أن هذه المسيرات، هي شكل من أشكال النضال الشعبي، ينبغي أن تجمعنا في كل الأراضي الفلسطينية، ولن نتخلى عنها، ونسعى لديمومة استخدامها في سياقها الطبيعي، وليس ضمن أجندات فئوية وحزبية، كما حصل في مسيرات العودة.

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