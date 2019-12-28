وليد عساف: تصريحات نفتالي بينيت تعني ضماً فعلياً للأراضي الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف: إن طلب وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، دارسة إمكانية تسجيل الأراضي المصفنة (ج) في وزارة القضاء الإسرائيلية، حال تم تنفيذه، فإنه يعني ضماً فعلياُ للأراضي الفسطينية، ومخالفة صريحة لكل الاتفاقيات الدولية.



وأوضح عساف في تصريح إذاعي، اليوم السبت، أن ما يجري الآن هو محاولة لتسريع إجراءات نقل الأراضي، وتسجيلها لصالح المستوطنين، والانتقال من تطبيق القانون الأردني على الأراضي الفلسطينية إلى القانون الإسرائيلي، وبالتالي تسجيل الأراضي، التي أقيمت عليها المستوطنات في وزارة القضاء الإسرائيلية.



وبين عساف، أن اجتماعاً، سيعقد يوم الاثنين المقبل، يضم عشر وزارات ومؤسسات؛ لبحث خطورة وأبعاد هذه الخطوة، ورفع توصيات إلى القيادة السياسية؛ لدراسة طبيعة التحرك المقبل؛ لمواجهة هذه الخطوة.



وحذر عساف من أن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم، سيقود إلى ضم إسرائيل لكل أراضي الضفة والقضاء على حل الدولتين.