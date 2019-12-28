مجدلاني: قرار بينيت عنصري وجريمة تهدف لمصادرة أراضي دولة فلسطين





وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه يأتي استكمالا لخطة نتنياهو بضم الأغوار، وأجزاء من الضفة الغربية للاحتلال، وبدعم وشراكة من إدارة ترامب.



وتابع: كافة التصنيفات في الأراضي الفلسطينية، باتت غير واقعية، وهي نتاج الاتفاقيات التي دمرتها حكومة الاحتلال عبر الانتهاكات المتواصلة، مشيراً إلى أن الأراضي المصنفة (ج) هي أراضٍ تابعة للدولة الفلسطينية، وهذا القرار الهادف إلى مصادرة الأراضي، لعدم قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.



وتابع: على المجتمع الدولي التوقف بحزم أمام هذا القرار العنصري، الذي هو رد واضح من الاحتلال على قرار الجنائية الدولية، مؤكداً أن على بنييت أن يحجز مقعده مبكراً للمحاكمة الدولية على هذا القرار، الذي يعتبر جريمة، يعاقب عليها القانون.



وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن المنظومة الدولية أمام اختبار جدي وفعلي، بمحاسبة الاحتلال، والتوقف عن معاملته كدولة فوق القانون، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2334.

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، أن قرار وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينيت بدراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة المسماة (ج)، في سجل الأراضي بما يُسمى وزارة القضاء الإسرائيلية، بدلاً مما يسمى "الإدارة المدنية"، يعبر عن العقلية الاستعمارية.