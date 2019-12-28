نتنياهو يضع خطة "الحدود النهائية والتطبيع الكامل مع الدول العربية"

وأوضح الموقع الإلكتروني للصحيفة، أن خطة نتنياهو تتركز في: "وضع حدود نهائية لبلاده، دفع الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في غور الأردن وشمال البحر الميت، ممارسة الضغوط من أجل اعتراف الولايات المتحدة بتوسيع السيادة الإسرائيلية على جميع البلدات في الضفة الغربية كلها، دون استثناء، إقامة تحالف دفاعي تاريخي مع الولايات المتحدة، يحافظ على حرية التصرف الإسرائيلية، العمل على وقف إيران وحلفائها بشكل حاسم، وممارسة الضغط من أجل التطبيع والاتفاقيات التي ستؤدي إلى اتفاقات سلام مع الدول العربية".



وأوضح نتنياهو، أن تحقيق هذه النقاط الست بات في متناول اليد، مشيداً في خطاب ما أسماه بالنصر، بعد تغلبه على منافسه على رئاسة الليكود، جدعون ساعر، بصديقه الشخصي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على قراراته التاريخية، وعلى الاتفاق الدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، الذي هو أقوى من أي وقت مضى.

رام الله - دنيا الوطنوضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطة من ست نقاط، تتضمن تعهدات بتحديد الحدود وتطبيع العلاقات مع الدول العربية.وحسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، فبعد فوز نتنياهو بالانتخابات التمهيدية لحزبه (الليكود)، أمس الجمعة، وعد نتنياهو في خطاب النصر، صباح اليوم السبت، بتحقيق مزيد من الإنجازات التاريخية في السنوات المقبلة، في حال فوزه في الانتخابات الوطنية، ووضع خطة من ست نقاط تشمل اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة في غور الأردن، وكذلك في مستوطنات الضفة الغربية.