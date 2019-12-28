حصاد الأسبوع: إصابة إسرائيليتين ومحاولة طعن في 43 مواجهة

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رام الله - دنيا الوطن

شهد حصاد الأسبوع الماضي، إصابة عشرات المواطنين، بالرصاص الحي والمطاطي والشظايا والاختناق بالغاز في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، فيما أصيبت مستوطنة ومجندة إسرائيليتين، وذلك ضمن 43 مواجهة في مختلف المدن، تخللها محاولة طعن، وإلقاء الزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة.



ففي يوم أمس الجمعة، أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي، والعشرات بالاختناق في الضفة الغربية وغزة، فيما أطلق مقاومون زجاجة حارقة، تجاه جنود الاحتلال شرقي مناطق جباليا، ومدينة غزة، ومخيم البريج، وخانيونس، ورفح، وذلك ضمن 7 مواجهات.



ويوم الخميس، ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في مخيم الفوار، فيما رصدت ثلاث مواجهات.



فيما أحصي، يوم الأربعاء خمس نقاط مواجهة، وقصفت المقاومة الفلسطينية بصاروخ محيط مدينة عسقلان.



وشهد منتصف الأسبوع، إصابة مستوطنة بالحجارة قرب النبي صالح، وإصابة مجندة إسرائيلية في مواجهات العيساوية، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة، تجاه قوات الاحتلال في العيساوية وسلوان، وذلك ضمن 12 مواجهة، تخللها تفجير عبوة ناسفة في منطقة مسجد بلال.



ويوم الاثنين الماضي، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المطاطي والاختناق، كما اعتقال الاحتلال شاباً بحجة حيازته سكيناً ومحاولة تنفيذ عملية طعن في محيط المسجد الإبراهيمي، وألقى شبان زجاجات حارقة، تجاه جنود الاحتلال في بلدة العيساوية، ورأس العامود، والنبي صالح، ومخيم الفوار، وعزون، وذلك ضمن 10 مواجهات.



ويوم الأحد، رصدت نقطة مواجهة واحدة في بلدة بيت أمر قضاء الخليل، بين قوات الاحتلال، وشبان فلسطينيين.



أما السبت، ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة تجاه جنود الاحتلال في بلدتي عزون، والعيساوية، فيما أحصيت خمس مواجهات.