الاحتلال يحتجز عشرات المركبات في النفق المؤدي لقرى القدس

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رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عشرات المركبات على مدخل النفق المؤدي لقرى شمال غرب القدس.



وأفاد وكالة (وفا) الرسمية، بأن عشرات المركبات، تنتظر السماح لها بالمرور منذ وقت طويل، حيث أغلق جنود الاحتلال النفق، وهو الطريق الوحيد، المؤدي لقرى شمال غرب القدس، التي يقطنها قرابة 60 ألف نسمة، ويسمحون بين الفينة والأخرى لعدد محدود من المركبات بالمرور.



يذكر، أن قوات الاحتلال، تتعمد بشكل استفزازي من وقت لآخر إعاقة مرور المواطنين والمركبات في هذه المنطقة، وتخضعهم لعمليات تفتيش.